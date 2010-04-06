RVI with 2 Moving Averages mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "RVI e 2 Medie Mobili" per MT4. Nessuna rielaborazione.
- Il Relative_Vigor_Index (RVI) è un indicatore tecnico di momentum molto utile sui mercati in trend.
- L'indicatore "RVI e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'oscillatore RVI.
- L'indicatore è ottimo per il momentum trading, soprattutto su timeframe ampi: D1, H4, H1, M30.
- È molto facile impostare questo indicatore tramite parametri e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Nelle immagini sono visibili le condizioni di ingresso "Acquisto" e "Vendita".
- Condizioni di ingresso "Acquisto":
(1) - la media mobile gialla veloce è al di sopra della media mobile blu lenta, (2) - la linea rossa RVI è al di sopra della media mobile gialla veloce, (3) - la linea rossa RVI è rimbalzata al rialzo dalla media mobile gialla veloce. - Condizioni di ingresso in vendita:
(1) - la media mobile gialla veloce è al di sotto della media mobile blu lenta, (2) - la linea rossa dell'RVI è al di sotto della media mobile gialla veloce, (3) - la linea rossa dell'RVI è rimbalzata al ribasso dalla media mobile gialla veloce.
