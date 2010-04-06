Major Trend Correction Histogram md

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance majeure » ​​pour MT4, sans refonte.





- L'indicateur d'histogramme « Correction de tendance majeure » ​​a été conçu pour détecter les tendances majeures.

- L'indicateur est disponible en deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).

- Au moins 10 colonnes consécutives de la même couleur dans l'histogramme indiquent le début d'une nouvelle tendance.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

- Le paramètre « Période » détermine la sensibilité de l'indicateur.





UTILISATION DE L'INDICATEUR :

1) Vérifiez la présence d'au moins 10 colonnes consécutives de la même couleur dans l'histogramme : cela indique le début d'une nouvelle tendance (bleu pour une tendance haussière, rouge pour une tendance baissière).

2) Si une ou deux colonnes de couleur opposée apparaissent et reprennent ensuite la couleur de la tendance principale, il s'agit d'une correction de tendance.

3) Après correction, il est possible d'envisager : d'ouvrir un ordre d'achat en cas de forte tendance haussière, ou de vendre en cas de forte tendance baissière.





