Major Trend Correction Histogram md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma Major_Trend_Correction" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Istogramma Major_Trend_Correction è stato progettato per rilevare i trend più importanti.
- L'indicatore può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Almeno 10 colonne consecutive dell'istogramma dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Il parametro "Periodo" è responsabile della sensibilità dell'indicatore.
COME USARE l'indicatore:
1) Verificare la presenza di almeno 10 colonne consecutive dell'istogramma dello stesso colore: ciò indica l'inizio di un nuovo trend (blu per trend rialzista, rosso per trend ribassista).
2) Se si verificano 1 o 2 colonne di colore opposto, che poi tornano al colore del trend principale, si verifica una correzione di trend. 3) Dopo la correzione, è possibile valutare se aprire una posizione di acquisto in caso di forte trend rialzista o di vendita in caso di forte trend ribassista.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.