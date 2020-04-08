Dynamic Power Oscillator m

« Dynamic Power Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading performant pour MT4 !





- Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation.

- Cet indicateur de momentum technique est très utile.

- Dynamic Power Oscillator dispose de zones de survente/surachat adaptatives.

- Cet outil auxiliaire permet de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat.

- Valeurs de survente : inférieures à la ligne verte ; valeurs de surachat : supérieures à la ligne jaune.

- Cet indicateur est également idéal pour s'associer aux figures Price Action.

- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standards. Unités de temps compatibles : M30, H1, H4, D1, W1.

- Alertes PC et mobile.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.