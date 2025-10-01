PrevBreak Trader

PrevBreak Trader EA – Stratégie de cassure intelligente

PrevBreak Trader EA est un Expert Advisor (EA) conçu pour les traders souhaitant automatiser des entrées stratégiques sur les cassures de la barre précédente, avec une grande précision et des filtres de confirmation intelligents. Le robot combine l’action des prix à un ensemble d’indicateurs de support, offrant des trades cohérents et une gestion des risques robuste.

L’EA peut également être configuré pour fonctionner uniquement comme générateur de signaux, sans exécution automatique des ordres. Dans ce mode, il fournit des alertes claires sur les graphiques, vous permettant d’exécuter manuellement vos opérations avec vos propres niveaux d’entrée, stop loss et take profit.

⚙️ Paramètres de trading

  • Taille de lot configurable – définissez-la manuellement ou adaptez-la à votre profil de risque.
  • Limite quotidienne d’opérations gagnantes et perdantes – discipline automatique pour éviter le sur-trading.
  • Take Profit flexible – cibles minimale et maximale en points, ajustables selon la volatilité.
  • Stop Loss objectif – toujours actif pour protéger votre capital.

📈 Logique de cassure

L’EA surveille la bougie précédente et identifie les points de cassure aux niveaux haut et bas. Les ordres ne sont exécutés que lorsque les conditions de confirmation sont remplies. Cela garantit des entrées sélectives et évite les opérations à faible pertinence.

🔍 Filtres intelligents

  • Moyennes mobiles rapides et lentes – identifient la direction dominante du marché.
  • Indicateur HiLo – aide à confirmer la tendance.

🛡️ Trailing stop avancé

  • Activé après atteinte d’un profit minimum configurable.
  • Ajustement dynamique du stop en fonction de l’évolution du prix.
  • Distance et pas d’ajustement personnalisables.
  • Validation supplémentaire avec RSI et ADX avant activation du trailing, augmentant le potentiel de gain.

⏰ Contrôle des horaires

  • Définissez des fenêtres d’entrée spécifiques (début et fin).
  • Fermeture automatique de toutes les positions ouvertes à une heure définie.

🚀 Atouts

PrevBreak Trader EA n’est pas un simple robot de cassure. Il ajoute une couche d’intelligence grâce à des filtres d’indicateurs et l’analyse de la bougie précédente, recherchant des entrées plus sélectives et cohérentes. De plus, la gestion des risques intégrée aide à maintenir la discipline et la préservation du capital.

📋 Exigences

  • Fonctionne sur tous types d’instruments (Forex, indices, commodities).
  • Idéal pour des timeframes courts à moyens (M5, M15, H1).
  • Broker avec exécution rapide et spreads compétitifs recommandé.

💡 Mode d’emploi

  1. Ajoutez l’EA à un graphique MetaTrader 5.
  2. Configurez les paramètres : lot, risque, objectifs et horaires.
  3. Lancez-le en compte démo pour vous familiariser avec son comportement.
  4. Après validation, utilisez-le en réel selon votre gestion du risque.

Si vous cherchez un robot de cassure fiable, avec gestion des risques, trailing stop avancé et filtres de confirmation améliorant la qualité des signaux, PrevBreak Trader EA est le bon choix.

