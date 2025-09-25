Tenet Support and Resistance Pro

📊 Le Tenet Support & Resistance Pro est un indicateur avancé pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier avec précision les principales zones de support et de résistance du marché.

Basé sur l'historique des prix, l'indicateur trace automatiquement des lignes horizontales qui mettent en évidence des zones stratégiques. De plus, il met en évidence en temps réel la zone actuelle où la bougie est en cours de négociation, offrant une vue claire des zones critiques de décision.

Une fonctionnalité unique est le compte à rebours à côté de la bougie, qui indique exactement combien de temps il reste avant la fermeture de la barre en cours — idéal pour ceux qui tradent en price action et ont besoin d'une précision dans le timing d'entrée.


✨ Principaux Avantages

  • Identification automatique des zones de support et de résistance les plus pertinentes.

  • Mise en évidence visuelle de la zone de négociation actuelle de la bougie.

  • Compte à rebours intégré à côté de la bougie, en temps réel.

  • Entièrement configurable : choisissez quels timeframes utiliser pour générer les lignes (D1, H4, H1, M15, M5, M1).

  • Couleurs personnalisables pour chaque type de ligne, zone et compteur de compte à rebours.

  • cacher ou d'afficher les lignes selon le timeframe du graphique.

  • Système intelligent qui recalcule automatiquement les niveaux chaque jour ou à l'heure définie par l'utilisateur.


⚙️ Paramètres d'Entrée

🔧 Paramètres Généraux

  • default_chart_view – Vrai si vous souhaitez modifier le visuel du graphique par défaut de Tenet (fond blanc, bougie haussière verte, bougie baissière rouge).

  • chart_ID – ID du graphique à analyser.

  • reset_lines_every_day – recalculer automatiquement les lignes chaque jour.

  • reset_lines_at_hour – heure de la journée pour recalculer les lignes.

  • enable_double_colored_range – activer ou désactiver l'affichage des plages en double couleur.

📏 Lignes de support et de résistance par timeframe

  • enable_range_d – activer/désactiver les lignes du timeframe D1.

  • range_d_color – couleur des lignes D1.

  • enable_range_h4 – activer/désactiver les lignes du timeframe H4.

  • range_h4_color – couleur des lignes H4.

  • enable_range_h1 – activer/désactiver les lignes du timeframe H1.

  • range_h1_color – couleur des lignes H1.

  • enable_range_m5 – activer/désactiver les lignes du timeframe M5.

  • range_m5_color – couleur des lignes M5.

  • enable_range_m1 – activer/désactiver les lignes du timeframe M1.

  • range_m1_color – couleur des lignes M1.

  • tolerance_plot_line_error – tolérance pour le tracé des lignes.

🟩 Zone actuelle

  • zoneColor – couleur de la zone de support/résistance actuelle où se trouve la bougie.

⏱️ Compte à rebours

  • enable_timer_countdown – activer/désactiver le compte à rebours à côté de la bougie.

  • timerColor – couleur du compte à rebours.


📌 Résumé

Le Tenet Support & Resistance Pro est l'outil parfait pour les traders qui souhaitent combiner l'analyse technique traditionnelle (supports et résistances) avec des fonctionnalités modernes de suivi en temps réel.

Avec lui, vous aurez :
✔️ Clarté des zones les plus importantes du graphique.
✔️ Précision du temps restant de chaque bougie.
✔️ Contrôle total sur la façon dont les informations sont affichées.


