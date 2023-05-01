Nas100 Scalping EA

5

Présentation du EA ultime pour les traders cherchant à négocier les mouvements de prix à court terme de l'indice NAS100 - le scalping EA NAS100 !

Notre EA de scalping est un logiciel de trading automatique qui tire parti du momentum de l'ouverture de la Bourse de New York. L'EA identifie les opportunités de trading à haute probabilité et est conçu pour exécuter rapidement des transactions, capturant de petits mouvements de prix en quelques minutes.
Avec notre EA de scalping NAS100, vous profiterez d'une exécution ultra-rapide, de spreads serrés et de fonctionnalités avancées de gestion des risques pour vous assurer que vos transactions ne sont pas trop risquées. Vous pouvez utiliser l'EA pour échanger différentes tailles de lots, et il peut être ajusté à la hausse ou à la baisse selon vos préférences.
Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant, notre EA de scalping NAS100 est l'outil parfait pour vous aider à maximiser vos gains et minimiser vos risques. Ne manquez pas l'opportunité de rejoindre le groupe d'élite de traders qui utilisent le logiciel de trading automatique à leur avantage.

CARACTÉRISTIQUES
L'EA est spécialisé uniquement sur le Scalping Nas100.
L'EA utilise une gestion avancée des transactions.
L'EA négocie uniquement sur le timeframe de 1 minute.
L'EA ne risque que 1% par transaction.
L'EA prend un maximum de 2 transactions par jour.
L'EA réduit de moitié le stop loss lorsque la transaction est à +0,50 % de profit.
L'EA déplace le stop loss en break-even lorsque la transaction est à +1 % de profit.
L'EA déplace le stop loss à +1 % lorsque la transaction est à +2 % de profit.
Des configurations sont fournies -
Nombre limité d'acheteurs.
Démo gratuite disponible au téléchargement.
Exigences et recommandations minimales
Courtier : Tout courtier avec un faible spread. Je recommande ou IC Markets.
Dépôt initial minimum : 500 $ sur des comptes avec un effet de levier de 1:500.
Dépôt initial recommandé : 1000 $ sur des comptes avec un effet de levier de 1:500.
Effet de levier d'au moins 1:100, 1:500 recommandé
Type de compte : Hedging.
Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24/7 (facultatif).
Testeur de stratégie
Utilisez 'Chaque tick basé sur de vrais ticks' (>99 % de qualité).

Commandez notre EA de scalping NAS100 dès aujourd'hui et passez au niveau supérieur dans votre trading !


Avis 3
Hong Gong Xing
226
Hong Gong Xing 2023.12.03 01:31 
 

作者非常的有耐心的教学，目前也是盈利的

Ck.
1046
Ck. 2023.10.11 16:17 
 

Great product and communication with seller. Highly recommend.

frost4190
126
frost4190 2023.10.10 17:04 
 

Good customer support

