GridTeam EA

5

GridTeam EA - Crée ton propre robot grid

Tous les indicateurs dans un seul EA — choisis ce que tu veux, optimise et exécute sur plusieurs paires simultanément. Prends le contrôle total. Configure ta gestion des risques toi-même.

Comme valeurs par défaut, l'indicateur RSI est utilisé et a été ajusté selon les résultats d'optimisation. Ce n'est pas la meilleure valeur. Je crois que tu peux en trouver une meilleure.

Une des caractéristiques qui rend cet EA beau est que lorsque l'equity drawdown baisse, il se récupère dans 1 mois.

Une autre caractéristique conviviale a été ajoutée. Tu n'as pas besoin d'attendre des mois pour faire des retraits. Pour ne pas contrôler constamment l'écran en attendant que l'equity drawdown s'améliore pour faire des retraits, il t'envoie des notifications. Par exemple, quand l'equity drawdown monte jusqu'à 30% et que tu ne peux pas retirer, quand il redescend en dessous de 10%, il t'enverra une notification recommandant que tu peux faire le retrait.

Indicator List

  • 0 - Custom Indicator (Tu devras entrer le Path)
  • 1 - RSI
  • 2 - Bollinger
  • 3 - MACD
  • 4 - Moving Average
  • 5 - Stochastic
  • 6 - CCI
  • 7 - Williams %R

Suggestion de Backtest

Essaie de faire des tests à long terme pour comprendre la performance et la fiabilité de l'EA. Tu peux tester avec un solde de 1600$ dans les paramètres par défaut.

Custom Indicator - (Ce sera ton robot spécial)

As-tu un indicateur que tu utilises avec plaisir ? Alors tu peux l'utiliser dans ce robot. Veux-tu essayer quelque chose de nouveau ? Alors commence à chercher un nouvel indicateur utile sur le marché.
Après avoir téléchargé un indicateur du marché, sélectionne "Custom Indicator" dans la section d'entrées du robot. Écris "Market/IndicatorName" dans la section Path. Quand tu ne l'entres pas correctement et que l'indicateur n'est pas trouvé, il te donnera un avertissement sur le chart. Après avoir sélectionné ton indicateur ;

Tu dois sélectionner le Buffer Index. Le buffer index généralement quand tu ajoutes l'indicateur au chart, commence à montrer de nouvelles informations dans la fenêtre "Data Window". Dans cette section, le premier data index appartenant à l'indicateur nouvellement ajouté commence comme 0, les données suivantes vont comme 1,2,3. Cependant, dans certains indicateurs, ce buffer index peut ne pas commencer à partir de 0. Tu dois contacter le propriétaire de l'indicateur pour le confirmer.

  • Pour les signaux de buy et sell, tu dois choisir l'un de ceux-ci. {IF NOT_EMPTY - IF LOWER_THAN - IF HIGHER_THAN - IF EQUAL}
  • Tu dois choisir la méthode de comparaison. {Current Bid price - Fixed Threshold}

Par exemple :
Dans les indicateurs comme moving average, tu peux choisir Current Bid price. Dans les indicateurs comme RSI, tu peux choisir Fixed Threshold pour donner une valeur fixe.
Pour le signal de buy IF LOWER_THAN =>  si Current Bid price est sélectionné, si la valeur de l'indicateur descend en dessous de la valeur actuelle de la paire, cette condition est remplie pour l'opération Buy.


Multi Pair or Single Pair - (Nous avons facilité le Backtest)

Pour faciliter les tests, l'option de tester sur un seul chart "Current Chart" a été ajoutée. Si tu veux, tu peux aussi le mettre en opération sur une seule paire dans le compte réel. Après avoir utilisé ton propre Indicator et l'avoir testé sur tous les instruments appropriés, tu peux le tester sur tous les instruments en même temps et le mettre en opération réelle. "Multi Chart" Quand l'option est sélectionnée, les valeurs dans l'onglet Multi Chart doivent être utilisées.
Tu peux ajouter 6 Instruments à utiliser simultanément et les personnaliser

  • Symbol 1  (peut être activé et désactivé avec true - false)
  • Symbol 2  (true - false)
  • Symbol 3  (true - false)
  • Symbol 4  (true - false)
  • Symbol 5  (true - false)
  • Symbol 6  (true - false)

Assure-toi que les symbols sont les mêmes que les symbols supportés par ton broker!


Volume Multiplier

Si tu veux que le LotSize des opérations ouvertes grandisse aussi tandis que ton solde grandit, configure "volume multiplier" comme true. Pour que les opérations doublent quand ton solde double, configure ton solde et le paramètre initialBalance à la même valeur. Il serait plus logique que tu choisisses Based on Balance, donc par défaut "Balance" sera sélectionné. Si tu choisis Equity, ton solde actuel apparaîtra plus bas à cause des opérations ouvertes, donc l'harmonie du lotsize entre les opérations peut être affectée.


À propos du Développeur

Il a complété 10 ans dans sa carrière de développement logiciel. Amoureux de la finance et des mathématiques, c'est pourquoi il a la passion de développer des robots de trading basés sur des algorithmes depuis plus de 2 ans. Il a développé en croyant qu'il est l'architecte de nombreux algorithmes et stratégies qu'il a développés. Cependant, bien qu'il ait été déçu de rencontrer des algorithmes similaires sur le marché financier, il continue à développer avec fierté d'avoir cette capacité. Il croit qu'offrir gratuitement les robots qu'il développe au lieu de les vendre directement contribuera plus à leur développement.

Si tu as aimé mes robots et que tu veux être informé sur leurs nouvelles caractéristiques, rejoins mon canal: Furkan's Robots

Si tu veux obtenir des fichiers set pour des instruments optimisés, envoie un message privé.

Clique pour examiner mes autres produits



Avis 17
luam Silva
18
luam Silva 2025.09.08 17:09 
 

Thank you for providing the EA

Andrea Giudice
120
Andrea Giudice 2025.09.08 09:25 
 

Great EA, the first one really consistent with a solid framework. Do you suggest any optimized configuration for XAU/USD or for FOREX multi pair?

Aref Barakat
263
Aref Barakat 2025.09.01 14:45 
 

im using it on demo account and its looks good until now but i dont know if im using it with the best settings or there is settings might be much better must be used. i hope that developer can help with it before starting installing it on live account.

Filtrer:
luam Silva
18
luam Silva 2025.09.08 17:09 
 

Thank you for providing the EA

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 21:29
You re welcome❤️. I will be creating and publishing a bigger masterpiece soon. You can stay tuned to my channel.
Andrea Giudice
120
Andrea Giudice 2025.09.08 09:25 
 

Great EA, the first one really consistent with a solid framework. Do you suggest any optimized configuration for XAU/USD or for FOREX multi pair?

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 21:28
If you can actively use the Multi-Chart settings, you can achieve very significant monthly profits.
Aref Barakat
263
Aref Barakat 2025.09.01 14:45 
 

im using it on demo account and its looks good until now but i dont know if im using it with the best settings or there is settings might be much better must be used. i hope that developer can help with it before starting installing it on live account.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 21:31
If you can send your set file as a screenshot, I can give you some feedback. In the meantime, you can use either the default settings or the set file I shared.
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.12 01:51 
 

Excellent EA ! I customized with my own XAUUSD M5 input set . Great weekly profit ! Thank you so much !

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.14 13:38
I’ll be launching the paid pro version very soon. I hope you can increase your profits even more ❤️
manish_glt
16
manish_glt 2025.08.01 13:49 
 

I recently backtested this Expert Advisor (EA) on MetaTrader 4, and I’m thoroughly impressed with its performance. The backtest results are incredibly convincing, showing consistent profitability over a 5-year period with a robust equity curve. The EA handled various market conditions admirably, and its ability to manage losses effectively makes it stand out. But it will be great if you can give more details about user settings and their different impacts on the performance of EA.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.04 17:32
In the future, I will release the paid version of this EA with a more user-friendly interface. I hope you’ll love that one too. Thank you so much for your valuable feedback, and I wish you lots of profits! ❤️
Sandi Purwo Krisnandri Widigdo
193
Sandi Purwo Krisnandri Widigdo 2025.07.14 14:37 
 

I’ve been running some backtests on XAUUSD and the results look really promising so far. The only downside is I could only get tick data up to 2024. If you have older tick data and are willing to share, I’d really appreciate it. Please also send the set file you recommend. If everything goes well, I’m planning to set up a dedicated signal for this EA.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.15 14:14
Wish you all the best. I hope you make great profits. I haven’t had time to prepare a set file for this EA yet. Actually, I tried a few, but I tested them with one of my own indicators. I will announce this in the future.
MuFan
46
MuFan 2025.07.12 09:32 
 

This is an amazing bot! I'm really impressed by its performance and potential. Could you kindly share the .set files for the best-performing pairs? I've given a 5-star rating to show my appreciation. Thank you!

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.12 10:21
Hi Dear, i am glad you liked. i have been developing my other EAs for a while and i didnt have enough time to prepare set files. I will inform in my channel
Peter Meyer
128
Peter Meyer 2025.07.10 19:34 
 

Ein recht guter Roboter, den ich je benutzt habe. Ich empfehle die Verwendung dieses EAs. Nur mit Gold und Bollinger Band gehandelt. Gerade FTMO 10K in Demo bestanden. Gibt es für den EA Set- Dateien? VG Peter

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.10 21:09
It’s impressive that you managed to pass the FTMO demo in such a short time, it hasn’t even been a month since you started using the EA 🚀
If you purchase any of my paid EA products, I’d be happy to share a custom set file I've prepared using one of my own indicators.
Encraft JL
30
Encraft JL 2025.07.10 18:49 
 

Muy buen EA. Con la configuración adecuada para cada par puede trabajar bastante bien. En una semana o un mes les dejo saber mas.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.10 21:09
¡Muchas gracias por tu amable comentario! Me alegra saber que el EA está funcionando bien para ti con la configuración adecuada.
Estaré encantado de escuchar tus resultados después de una semana o un mes. ¡Te deseo mucho éxito en tu operativa! 🍀📈
takiin pichayawarachoti
56
takiin pichayawarachoti 2025.06.29 16:35 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.29 16:49
Yes it is 😇 Thank you so much
talhaseker
24
talhaseker 2025.06.22 19:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.10 21:33
Thank you my friend. I am glad to hear
王等
33
王等 2025.06.22 08:42 
 

你好，这个有设置吗

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.22 17:45
目前还没有准备好，准备好之后我会在我的频道里通知大家。
Игорь Чурашев
71
Игорь Чурашев 2025.06.20 20:22 
 

Это лучший робот которым я пользовался, разработчик очень отзывчивый и всегда готов прийти на помощь. Рекомендую воспользоваться этим EA

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.20 20:24
Большое спасибо за ваши добрые слова! Рад, что EA оправдал ваши ожидания. Если возникнут вопросы или предложения. всегда готов помочь. Удачи в торговле! <
Ümit Kepoğlu
50
Ümit Kepoğlu 2025.06.19 13:25 
 

Perfect EA. Thank you for your work.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.19 16:36
I wish you make huge profits 😇
nuno1234
721
nuno1234 2025.06.17 16:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.17 22:13
Anytime. Happy to help <
Ilker Bilir
141
Ilker Bilir 2025.06.17 07:25 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.17 22:12
Yorumunuz için çok sevindim. Bütün robotlarımı zevkle kullanacağınızdan emin olduktan sonra yayınlıyorum. PDF hazırlama işini biraz sonraya bıraktım üzgünüm. Thank you so much for your review
Angel Larroca
652
Angel Larroca 2025.06.16 19:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.17 22:10
I am glad to hear that. Thank you so much
