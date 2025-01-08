Lydians Indicator

5

[ Ma chaîne ] , [ Mes produits ]

Cet indicateur montre les points où la tendance d’une bougie change en raison d’une pression instantanée, tandis que la tendance générale monte ou descend. La flèche affichée par l’indicateur est dessinée si la bougie précédente répond à certains critères.

En créant votre stratégie, vous pouvez interpréter 3-4 flèches consécutives comme un signal potentiel de rupture. Par exemple, lorsque la quatrième flèche apparaît, vous pouvez envisager d’ouvrir une position. Cela fournit un outil fiable pour anticiper les mouvements importants du marché et optimiser vos décisions de trading.

En résumé, cet indicateur génère des signaux basés sur des modèles de bougies :

  • La bougie est baissière, mais son ombre supérieure dépasse la bougie précédente.
  • La bougie est haussière, mais son ombre inférieure est en dessous de la bougie précédente.

Signaux forts,
Vous pouvez reconnaître quand le signal est fort. Vérifier cela dans la "Data Window" avant d’entrer en position augmentera votre taux de réussite. 

Lorsque vous utilisez cet indicateur avec le VolumeHedger EA, vous pouvez obtenir d’excellents résultats et même utiliser un fichier set avec jusqu’à 100% de précision. 

Mes autres produits
  Découvrez cet indicateur que j’offre gratuitement => Melon Mask
   Découvrez cet Expert Advisor que j’offre gratuitement => HedgingMartingale  
  Découvrez cet Expert Advisor qui fonctionne avec l’indicateur Lydians => VolumeHedger



Avis 3
Benjamin Afedzie
3091
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:46 
 

great product

James Erasmus
1870
James Erasmus 2025.01.25 12:06 
 

Great product for short term signal to enter or exit. Versatile with options such as consecutive arrows for less frequent entries. Excellent support from developer, responds and made changes. Yes arrows on lower time frame will vary between broker this is because price action is not exactly the same, some bars not making high above previous and so signal appears on one broker not other, again the lower the time frame the more likely.

Produits recommandés
Quantitative and Qualitative Estimation MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Quantitative and Qualitative Estimation (QQE) indicator MT5 The Quantitative and Qualitative Estimation (QQE) indicator MT5 is a powerful technical analysis tool built for the MetaTrader 5 platform. Derived from the Relative Strength Index (RSI), it applies advanced smoothing algorithms and operates in a separate sub-window below the price chart. This indicator merges both quantitative metrics and qualitative analysis to detect trends, generate signals, and identify divergence setups effectively
FREE
TDI RT Alerts Divergence Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
TDI RT Alerts Divergence Indicator for MT5 The   TDI RT Alerts Divergence Indicator for MT5   is a dynamic technical analysis tool crafted to identify divergence patterns and deliver actionable trading signals. Operating within the MetaTrader 5 environment, this oscillator builds a responsive channel and generates buy/sell alerts based on interactions between a green RSI-based line and a red signal line. Additionally, it marks divergence visually with arrows and lines, enhancing chart readabilit
FREE
EMA with RSI
Nikita Berdnikov
4.5 (2)
Indicateurs
Introducing EMA + RSI – A Trading Indicator Combining Exponential Moving Average (EMA) and Relative Strength Index (RSI) Analysis. The indicator signals trade entries with arrows on the chart when two EMAs cross and the RSI meets the specified conditions. It is initially optimized for the GBPUSD currency pair on the 1H timeframe, but users can customize it to fit their strategy. Key Features: Flexible settings: Users can adjust EMA length, choose the price for calculation, and configure RSI para
FREE
Di Napoli MACD MT5
Samil Bozuyuk
4.33 (6)
Indicateurs
Non-proprietary study of Joe Dinapoli used for trend analysis. The indicator gives trend signals when the fast line penetrates the slow line. These signals remain intact until another penetration occurs. The signal is confirmed at the close of the period. It is applicable for all timeframes.   Parameters Fast EMA: period of the fast moving average. Slow EMA: period of the slow moving average. Signal EMA: period of the signal line.                              ************************************
FREE
Darvas NCM Boxes Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Darvas NCM Boxes Indicator for MetaTrader 5 The Darvas NCM Boxes Indicator for MetaTrader 5 is an advanced analytical tool designed to track significant price turning points by constructing visual range boxes around market highs and lows. By recognizing these pivot levels, the indicator outlines potential areas of interest, where price breakouts could trigger actionable trading opportunities. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Darvas NCM Boxes Indicator MT4  | A
FREE
Half Trend Indicator For MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Half Trend Indicator for MetaTrader 5 The Half Trend indicator is one of the key tools for identifying trends on the MetaTrader 5 (MT5) platform. It utilizes three lines to clearly define the price movement channel, acting as a guide for analyzing price behavior.  The middle line automatically changes color based on price stability: it turns green when the price holds above it, signaling an uptrend, and red when the price stabilizes below it, signaling a downtrend. In addition, the Half Trend i
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Viking Strategy Signal Indicator
E Bahamlong Bagoudjare
5 (1)
Indicateurs
Viking Strategy Indicator – Le Cœur Battant du Système BT 3.0 Le  Viking Strategy Indicator  n’est pas un simple indicateur… C’est  l’un des piliers  du  système de trading révolutionnaire BT 3.0 , conçu pour  transformer l’expérience de tous les traders , du  débutant  à l’ expert .   BT 3.0 , c’est bien plus qu’un outil : C’est une  solution complète  de trading  semi-automatique et automatique , intégrant  6 indicateurs puissants  et un  assistant intelligent  qui analyse, détecte, aler
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Indicateurs
TransitBlueOcean is indicator system that uses ocean wave's pattern, to help one to know when to buy and when to sell. The indicator system is very powerful like the ocean waves. Join the mql5 channel for TransitBlueOcean  https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean   How to use: Zoom in so that the Ocean will appear on your chart. Buy when you see the candles, the candle will be above the ocean wave (buying signal). Sell when you can't see the candles, the candles will be inside the wav
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicateurs
L'une des séquences de numéros s'appelle « Séquence des incendies de forêt ». Il a été reconnu comme l'une des plus belles nouvelles séquences. Sa principale caractéristique est que cette séquence évite les tendances linéaires, même les plus courtes. C'est cette propriété qui a constitué la base de cet indicateur. Lors de l'analyse d'une série chronologique financière, cet indicateur essaie de rejeter toutes les options de tendance possibles. Et seulement s'il échoue, il reconnaît alors la prés
Multi Chart Multi Timeframe Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT5 The   Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT5   is an advanced analytical tool designed for traders who want to monitor market activity across several timeframes at once. Instead of switching repeatedly between different charts, this indicator consolidates price action, moving averages, and other technical signals into a single panel, making multi-timeframe analysis faster and more efficient. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator
FREE
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Zigzag WS Channel Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Zigzag Channel WS Indicator MetaTrader 5 The Zigzag Channel WS Indicator is a technical analysis tool designed for the MetaTrader 5 platform. It combines the Zigzag algorithm with trend lines to create technical channels on price charts. By detecting key reversal points (peaks and troughs), the indicator outlines the overall structure of price movement and connects these points to form a price channel that dynamically adapts to market behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experts
Gold Queen est un système de trading automatisé conçu pour détecter des opportunités basées sur la direction de la tendance et le comportement des prix. Il utilise des indicateurs techniques pour évaluer les conditions du marché et gérer systématiquement les entrées et sorties. Gold Queen s’adresse aux traders qui privilégient une solution automatisée avec des règles prédéfinies. Veuillez noter que les performances d’un système de trading peuvent varier en fonction des conditions de marché, et q
FREE
Williams AD MA Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Williams AD MA Indicator in MT5 The Williams AD MA Indicator in MT5 merges volume-based data and price movement patterns, offering a dual-analysis tool favored by technical traders for detecting potential market shifts. It combines two essential trading concepts: Accumulation/Distribution (A/D) and Moving Averages (MA), enabling traders to make informed decisions regarding market momentum. With this indicator, users can gauge directional strength and locate ideal points for trade entry and exit
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Kolier SuperTrend MTF
Hoang Ngoc Thach
Indicateurs
This is HTF (or MTF) of original Kolier SuperTrend indicator. On this version, you can use 4 Lines of supertrend to define the trend, it will be more powerful. Remade signals on smalls timeframes, the indicator will not repaint if used on small timeframes.
AI Moving Average
Polyware Yazilim Hizmetleri Limited Sirketi
Indicateurs
Bienvenue dans une nouvelle ère de trading avec l'indicateur AI Moving Average, un indicateur avancé MetaTrader 5 conçu pour fournir aux traders des insights prédictifs sur les mouvements du marché. Cet outil combine la puissance de l'IA avec la fiabilité d'une moyenne mobile exponentielle sans décalage pour offrir des prévisions précises et opportunes des tendances futures des prix. Modèle de Régression Linéaire Innovant Le AI Moving Average utilise un modèle de machine learning de régression l
FREE
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Di Napoli Preferred Stochastic MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicateurs
Non-proprietary study of Joe Dinapoli used for trend analysis. The indicator gives trend signals when the fast line penetrates the slow line. These signals remain intact until another penetration occurs. The signal is confirmed at the close of the period. It is applicable for all timeframes.   Inputs lnpPeriod: Period of moving average. lnpSmoothK: %K period. lnpSmoothD: %D period.                                    ********************************************************************************
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicateurs
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
Opening Gaps and Breaker Block ICT Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Opening Gaps + Breaker Block ICT Indicator MT5 The Opening Gaps + Breaker Block ICT Indicator MT5 is a cutting-edge trading tool for MetaTrader 5, engineered to detect daily price gaps and convert them into key support and resistance levels on the chart. By default, support zones appear in gray, while resistance zones are marked in red. When the price successfully breaks through these levels, the indicator changes the color to purple, confirming the emergence of a Breaker Block .   Key Features
FREE
Executor Trend Indicator
Ren Xiang Wang
5 (1)
Indicateurs
OV-VCS_ATR  Trading Rules The OV-VCS_ATR indicator is a popular trend-following technical analysis tool that helps traders identify the current market trend and potential entry/exit points. Below are the general trading rules for using the OV-VCS_ATR indicator: 1. Indicator Overview The OV-VCS_ATR indicator consists of a line plotted on the price chart, which changes color to indicate the trend direction: Green Line:   Indicates an   uptrend   (buy signal). Red Line:   Indicates a   downtrend  
FREE
Bollinger Bands and MACD Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Download the Bollinger Bands MACD Indicator for MetaTrader 5 The Bollinger Bands MACD Indicator for MetaTrader 5 merges two widely-used technical analysis tools: the MACD oscillator and Bollinger Bands. This hybrid indicator enhances a trader’s ability to spot potential reversals and gauge the continuation of prevailing market trends. By merging volatility-based data from Bollinger Bands with momentum insights from MACD, this tool delivers clearer Buy and Sell signals during dynamic market phase
FREE
Lukas Arrows And Curves Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Lukas Arrows and Curves Signal Indicator MetaTrader 5 The Lukas Arrows and Curves Signal Indicator is a specialized tool for Forex traders, designed to provide accurate buy and sell signals. Developed specifically for the MetaTrader 5 platform, this indicator draws a green price channel, allowing traders to utilize the channel bands as dynamic support and resistance levels, enabling more informed and strategic trading decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation
FREE
Mini Indice consistent trading BR
Lucas Araujo Da Silva
Experts
Descubra o EA para Mini Índice, o segredo do sucesso no mercado financeiro! Desenvolvido com anos de observação cuidadosa, este EA utiliza sinais exclusivos de entrada e saída para garantir resultados impressionantes. Prepare-se para uma jornada lucrativa! Graças a dois indicadores poderosos, cuidadosamente configurados (e forneceremos as configurações exatas), este EA oferece resultados excelentes. Imagine maximizar sua taxa de acerto e o payoff, enquanto mantém um baixo drawdown. Sim, é possí
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Plus de l'auteur
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
HedgingMartingale
Huseyin Furkan Ozturk
4.84 (80)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ] Comptes recommandés: Standard à fort effet de levier, ECN, Raw; Cent; Propfirm Cet EA est un algorithme de trading qui combine la couverture et la gestion intelligente des risques avec la stratégie Martingale. Il est conçu pour fournir des performances stables dans des conditions de marché fortes où vous ne pouvez pas prédire la direction de la tendance. Lors de l'utilisation d'un fichier de configuration approprié, il
FREE
GridTeam EA
Huseyin Furkan Ozturk
5 (12)
Experts
GridTeam EA - Crée ton propre robot grid [ Set File ]  ,  [ My Channel ]   Tous les indicateurs dans un seul EA — choisis ce que tu veux, optimise et exécute sur plusieurs paires simultanément. Prends le contrôle total. Configure ta gestion des risques toi-même. Comme valeurs par défaut, l'indicateur RSI est utilisé et a été ajusté selon les résultats d'optimisation. Ce n'est pas la meilleure valeur. Je crois que tu peux en trouver une meilleure. Une des caractéristiques qui rend cet EA beau es
FREE
Melon Mask
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Indicateurs
Indicateur MelonMask - Aide à Capturer les Renversements de Tendance MelonMask est un outil d'analyse technique puissant, spécialement conçu pour les traders professionnels, qui vous aide à détecter les renversements de tendance à l'avance. Grâce à son algorithme avancé basé sur le Zigzag, il identifie les points clés de renversement sur le marché et fournit des signaux visuels. Caractéristiques de l'indicateur : Signaux de flèches vertes et rouges aux points de renversement de tendance Prédit l
FREE
HedgingMartingale MT4
Huseyin Furkan Ozturk
4.42 (12)
Experts
HedgingMartingale EA Comptes recommandés: Standard à fort effet de levier, ECN, Raw; Cent; Propfirm Cet EA est un algorithme de trading qui combine la couverture et la gestion intelligente des risques avec la stratégie Martingale. Il est conçu pour fournir des performances stables dans des conditions de marché fortes où vous ne pouvez pas prédire la direction de la tendance. Lors de l'utilisation d'un fichier de configuration approprié, il peut fonctionner sur n'importe quel instrument. Les résu
FREE
Filtrer:
Benjamin Afedzie
3091
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:46 
 

great product

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.04 22:22
You honored me. Thank you
Игорь Чурашев
71
Игорь Чурашев 2025.06.27 07:36 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.04 22:23
Thank you so much
James Erasmus
1870
James Erasmus 2025.01.25 12:06 
 

Great product for short term signal to enter or exit. Versatile with options such as consecutive arrows for less frequent entries. Excellent support from developer, responds and made changes. Yes arrows on lower time frame will vary between broker this is because price action is not exactly the same, some bars not making high above previous and so signal appears on one broker not other, again the lower the time frame the more likely.

Huseyin Furkan Ozturk
40717
Réponse du développeur Huseyin Furkan Ozturk 2025.03.09 08:43
I have updated version now. Could you check and let me know if it is as you wish
Répondre à l'avis