Lydians Indicator

[ Ma chaîne ] , [ Mes produits ]



Cet indicateur montre les points où la tendance d’une bougie change en raison d’une pression instantanée, tandis que la tendance générale monte ou descend. La flèche affichée par l’indicateur est dessinée si la bougie précédente répond à certains critères.

En créant votre stratégie, vous pouvez interpréter 3-4 flèches consécutives comme un signal potentiel de rupture. Par exemple, lorsque la quatrième flèche apparaît, vous pouvez envisager d’ouvrir une position. Cela fournit un outil fiable pour anticiper les mouvements importants du marché et optimiser vos décisions de trading.

En résumé, cet indicateur génère des signaux basés sur des modèles de bougies :

La bougie est baissière, mais son ombre supérieure dépasse la bougie précédente.

La bougie est haussière, mais son ombre inférieure est en dessous de la bougie précédente.

Signaux forts,

Vous pouvez reconnaître quand le signal est fort. Vérifier cela dans la "Data Window" avant d’entrer en position augmentera votre taux de réussite. Lorsque vous utilisez cet indicateur avec le VolumeHedger EA, vous pouvez obtenir d’excellents résultats et même utiliser un fichier set avec jusqu’à 100% de précision.

Mes autres produits Découvrez cet indicateur que j’offre gratuitement => Melon Mask Découvrez cet Expert Advisor que j’offre gratuitement => HedgingMartingale

* Découvrez cet Expert Advisor qui fonctionne avec l’indicateur Lydians => VolumeHedger







