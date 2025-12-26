RSI Divergence without repaint

La plupart des signaux de « divergence RSI instantanée » sont erronés

Si vous avez déjà utilisé des indicateurs de divergence RSI, vous l’avez probablement déjà constaté :
une divergence apparaît en temps réel, semble convaincante au premier abord,
puis disparaît après quelques bougies.
En regardant le graphique plus tard, les signaux historiques ne correspondent plus à ce que vous aviez vu initialement.

Ce n’est pas une erreur de l’utilisateur.
C’est un problème logique.

Une divergence basée sur des hauts ou des bas non confirmés est par nature instable.

Si vous recherchez un indicateur de divergence RSI qui ne réécrit pas son historique,
il vaut la peine de lire attentivement cette explication.

————————————————————

Présentation de l’indicateur

Cet indicateur est conçu pour identifier les divergences RSI en se concentrant sur la structure du marché confirmée, et non sur des suppositions immédiates.

Il détecte automatiquement les divergences haussières et baissières entre le prix et le RSI, et les affiche clairement dans la fenêtre du RSI.

Caractéristiques principales :

  • Détection automatique des structures de divergence RSI

  • Visualisation claire des segments de divergence dans la fenêtre RSI

  • Pas de repainting et pas de modification des signaux historiques

  • Compatible avec MACD, lignes de tendance, moyennes mobiles et autres outils

  • Mieux adapté pour la confirmation de structure plutôt que pour le pointage exact des hauts et bas

————————————————————

Pourquoi les signaux de divergence apparaissent avec un délai

C’est l’aspect le plus important et le plus souvent mal compris de l’indicateur.

Toute analyse de divergence significative nécessite un haut ou un bas confirmé.

Pour confirmer un point de retournement, une condition est inévitable :
le marché doit montrer une réaction dans la direction opposée.

Sans retracement, un « haut » ou un « bas » n’est qu’une supposition.

C’est pourquoi cet indicateur attend au moins 5 bougies complètes avant de confirmer un point de retournement précédent.
Ce n’est qu’après cette confirmation que la divergence est tracée sur le RSI.

En conséquence, chaque divergence affichée par l’indicateur est structurellement validée.
Les signaux ne disparaissent pas, ne se déplacent pas et ne changent pas lors de la consultation ultérieure du graphique.

————————————————————

Clarification importante

La présence d’un délai n’est pas une faiblesse de l’indicateur.
C’est une caractéristique fondamentale de toutes les méthodes de divergence basées sur des points de retournement confirmés.

Cela s’applique également au RSI, au MACD et à d’autres oscillateurs.
Tant que la divergence est définie en utilisant des hauts et bas confirmés,
un certain degré de délai est inévitable.

La vraie différence entre les indicateurs ne réside pas dans la logique,
mais dans la clarté avec laquelle cette limitation est communiquée.

————————————————————

À propos de la divergence sans délai

Théoriquement, il est possible de créer des méthodes prédictives de divergence, par exemple basées sur la régression linéaire,
qui tentent de détecter la divergence sans attendre un retracement.

Cependant, cela implique toujours un compromis.
Réduire le délai diminue inévitablement la fiabilité et augmente le nombre de signaux erronés.

Zéro délai et haute précision ne peuvent pas être atteints simultanément.

Les futures versions pourront inclure un mode optionnel sans délai,
mais la version actuelle privilégie la stabilité, la cohérence et la clarté logique.

————————————————————

Utilisation efficace de cet indicateur

Cet indicateur est le plus utile pour :

  • Confirmer les structures que vous observez déjà sur le graphique

  • Aider à identifier l’épuisement de la tendance et les phases correctives

  • Filtrer les trades impulsifs ou émotionnels

Il n’est pas recommandé de l’utiliser pour :

  • Déterminer des hauts ou bas exacts en tant qu’outil autonome

La divergence doit être comprise principalement comme un outil de confirmation, et non comme un outil de prédiction.

————————————————————

Informations sur la version

Cet indicateur est gratuit, sans limitation de temps ni de symboles.
Les mises à jour futures peuvent inclure des améliorations d’algorithme ou des modes supplémentaires,
mais la compatibilité avec les paramètres précédents n’est pas garantie.

Si vous comprenez et acceptez la philosophie de conception de cet indicateur,
il peut servir d’outil d’analyse cohérent, transparent et fiable.


