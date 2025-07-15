Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals

ICONIC TITAN SIGNAL v1.6

« Ne tradez pas comme la foule — tradez comme une légende. »

ICONIC TITAN SIGNAL est plus qu’un indicateur.

C’est votre mentor personnel. Votre scanner. Votre fournisseur de signaux.

Un chef-d’œuvre hybride mêlant expérience de marché, logique mathématique et précision institutionnelle — conçu pour ceux qui ne veulent pas seulement trader, mais dominer.

Que fait ICONIC TITAN ?

Il filtre 24/7 le chaos des marchés les plus pertinents au monde (et plus) :

XAUUSD

EURUSD

BTCUSD

NAS100

US30

GER40

NDX100

GER30

Il combine structure de marché en H4 et analyse d’entrée en M15, en évaluant objectivement si un « Setup A+ » est en formation — uniquement lorsque la probabilité d’un mouvement puissant est élevée.

Aucune supposition. Pas de lumières clignotantes. Pas d’« hopium ».

Seulement quand tout s’aligne, ICONIC TITAN envoie une notification push précise sur votre téléphone.

Les 5 traders qui ont inspiré le système

Mark Minervini — Le momentum est roi

Champion U.S. Trading & auteur bestseller.

Dans ICONIC TITAN : filtre de tendance par MME 50/150/200 en H4 pour définir les vrais trends. Linda Raschke — Puissance des cassures & du volume

Légende de Wall Street & gérante de hedge fund.

Dans ICONIC TITAN : filtre de pics de volume + médiane d’ATR comme booster de volatilité. Larry Williams — Contexte & patterns d’épuisement

11 000 % en 1 an — record mondial.

Dans ICONIC TITAN : consolidation des volumes → cassure d’énergie explosive. Michael J. Huddleston (ICT) — Perspective Smart Money

Mentor de milliers de traders institutionnels.

Dans ICONIC TITAN : logique de retest & position du prix vs MME200. Rayner Teo — Clarté technique contre le chaos

Star YouTube & éducateur à audience mondiale.

Dans ICONIC TITAN : règles strictes avec système objectif de scoring sur 100 points.

Ces cinq icônes incarnent discipline et logique.

ICONIC TITAN fusionne leurs principes en un seul système.

Comment l’indicateur fonctionne-t-il concrètement ?

ICONIC TITAN analyse en temps réel :

Direction de tendance (MME H4) — vrai momentum

Position du prix vs MME200 — dominance institutionnelle

MACD & RSI — confirmation du momentum

Pics de volume en ticks — potentiel de breakout

ATR — uniquement des setups avec vrai espace de mouvement

Chaque composant est noté et pondéré.

Un signal s’active seulement si le score total atteint 85/100 ou plus.

Résultat :

Des setups A+ à forte conviction — et rien d’autre.

Que se passe-t-il lorsqu’un signal apparaît ?

Quand le marché remplit toutes les conditions, vous recevez :

Une notification push directe sur votre téléphone, incluant :

Symbole

Entry, TP, SL

Direction de la tendance

Score du setup (0–100)

Description du setup

Taille de lot calculée automatiquement (ex. risque 1 %)

Horodatage & commentaire

Aucune analyse supplémentaire. Aucun tableur. Pas de jungle d’indicateurs.

Juste un plan prêt à exécuter — au moment exact où vous en avez besoin.

Et : un seul signal par événement.

Pas de spam. Pas de bruit. Juste de la clarté — avec un but.

À qui s’adresse ICONIC TITAN ?

Parfait pour :

Les traders qui veulent agir de façon systématique et basée sur des règles

Les professionnels occupés qui ne peuvent pas passer 10 h à analyser des graphiques

Les experts qui préfèrent la qualité à la quantité

Les débutants qui veulent évoluer vers l’élite

Vous n’avez plus besoin de construire des stratégies.

Vous devez réagir — quand votre Titan appelle.

Conclusion : Devenez iconique. Tradez comme un Titan.

ICONIC TITAN SIGNAL n’est pas un gadget.

C’est l’état d’esprit digital de cinq légendes du trading — réuni en un système qui vous dit : « Le moment, c’est maintenant. »

Il scanne. Il score. Il ne parle que quand cela compte.

Et vous ? Vous exécutez — en pro. Avec intention. Avec puissance.

Seulement A+. Uniquement ICONIC.

Vous le voulez simple ? Précis ?

Alors ICONIC TITAN est votre game changer.

PLUG AND PLAY.

ACTIVEZ SUR M15.



