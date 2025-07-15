Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals

ICONIC TITAN SIGNAL v1.6

« Ne tradez pas comme la foule — tradez comme une légende. »

ICONIC TITAN SIGNAL est plus qu’un indicateur.
C’est votre mentor personnel. Votre scanner. Votre fournisseur de signaux.
Un chef-d’œuvre hybride mêlant expérience de marché, logique mathématique et précision institutionnelle — conçu pour ceux qui ne veulent pas seulement trader, mais dominer.

Que fait ICONIC TITAN ?

Il filtre 24/7 le chaos des marchés les plus pertinents au monde (et plus) :

  • XAUUSD

  • EURUSD

  • BTCUSD

  • NAS100

  • US30

  • GER40

  • NDX100

  • GER30

Il combine structure de marché en H4 et analyse d’entrée en M15, en évaluant objectivement si un « Setup A+ » est en formation — uniquement lorsque la probabilité d’un mouvement puissant est élevée.

Aucune supposition. Pas de lumières clignotantes. Pas d’« hopium ».
Seulement quand tout s’aligne, ICONIC TITAN envoie une notification push précise sur votre téléphone.

Les 5 traders qui ont inspiré le système

  1. Mark Minervini — Le momentum est roi
    Champion U.S. Trading & auteur bestseller.
    Dans ICONIC TITAN : filtre de tendance par MME 50/150/200 en H4 pour définir les vrais trends.

  2. Linda Raschke — Puissance des cassures & du volume
    Légende de Wall Street & gérante de hedge fund.
    Dans ICONIC TITAN : filtre de pics de volume + médiane d’ATR comme booster de volatilité.

  3. Larry Williams — Contexte & patterns d’épuisement
    11 000 % en 1 an — record mondial.
    Dans ICONIC TITAN : consolidation des volumes → cassure d’énergie explosive.

  4. Michael J. Huddleston (ICT) — Perspective Smart Money
    Mentor de milliers de traders institutionnels.
    Dans ICONIC TITAN : logique de retest & position du prix vs MME200.

  5. Rayner Teo — Clarté technique contre le chaos
    Star YouTube & éducateur à audience mondiale.
    Dans ICONIC TITAN : règles strictes avec système objectif de scoring sur 100 points.

Ces cinq icônes incarnent discipline et logique.
ICONIC TITAN fusionne leurs principes en un seul système.

Comment l’indicateur fonctionne-t-il concrètement ?

ICONIC TITAN analyse en temps réel :

  • Direction de tendance (MME H4) — vrai momentum

  • Position du prix vs MME200 — dominance institutionnelle

  • MACD & RSI — confirmation du momentum

  • Pics de volume en ticks — potentiel de breakout

  • ATR — uniquement des setups avec vrai espace de mouvement

Chaque composant est noté et pondéré.
Un signal s’active seulement si le score total atteint 85/100 ou plus.

Résultat :
Des setups A+ à forte conviction — et rien d’autre.

Que se passe-t-il lorsqu’un signal apparaît ?

Quand le marché remplit toutes les conditions, vous recevez :

Une notification push directe sur votre téléphone, incluant :

  • Symbole

  • Entry, TP, SL

  • Direction de la tendance

  • Score du setup (0–100)

  • Description du setup

  • Taille de lot calculée automatiquement (ex. risque 1 %)

  • Horodatage & commentaire

Aucune analyse supplémentaire. Aucun tableur. Pas de jungle d’indicateurs.
Juste un plan prêt à exécuterau moment exact où vous en avez besoin.

Et : un seul signal par événement.
Pas de spam. Pas de bruit. Juste de la clarté — avec un but.

À qui s’adresse ICONIC TITAN ?

Parfait pour :

  • Les traders qui veulent agir de façon systématique et basée sur des règles

  • Les professionnels occupés qui ne peuvent pas passer 10 h à analyser des graphiques

  • Les experts qui préfèrent la qualité à la quantité

  • Les débutants qui veulent évoluer vers l’élite

Vous n’avez plus besoin de construire des stratégies.
Vous devez réagir — quand votre Titan appelle.

Conclusion : Devenez iconique. Tradez comme un Titan.

ICONIC TITAN SIGNAL n’est pas un gadget.
C’est l’état d’esprit digital de cinq légendes du trading — réuni en un système qui vous dit : « Le moment, c’est maintenant. »

Il scanne. Il score. Il ne parle que quand cela compte.
Et vous ? Vous exécutez — en pro. Avec intention. Avec puissance.

Seulement A+. Uniquement ICONIC.
Vous le voulez simple ? Précis ?

Alors ICONIC TITAN est votre game changer.

PLUG AND PLAY.
ACTIVEZ SUR M15.


Produits recommandés
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicateurs
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicateurs
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicateurs
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Renko System
Marco Montemari
Indicateurs
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Système de trading basé sur les motifs Engulfing Détection automatique des chandeliers Engulfing avec confirmation par moyenne mobile Le PR EA est un expert advisor pour MetaTrader 5 qui identifie et trade les motifs Engulfing haussiers/baissiers lorsqu'ils sont confirmés par un filtre de moyenne mobile. Optimisé pour le timeframe M30, compatible avec M15 et H1. Caractéristiques principales : Reconnaissance de motifs - Détecte les formations Engulfing valides Confirmation de tend
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicateurs
SlopeChannelB – un outil d'analyse technique qui construit un canal de évolution des prix incliné, offrant des opportunités uniques pour évaluer la situation actuelle du marché et trouver des signaux de trading. Caractéristiques principales de l'indicateur : Canal de mouvement des prix incliné : L'indicateur aide à visualiser les niveaux de support et de résistance, qui peuvent indiquer des points de retournement potentiels ou des continuations de tendance. Couleurs variées des lignes et mi
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicateurs
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indicateurs
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicateurs
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicateurs
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
ATR Line
Evgeny Levchenko
Indicateurs
The indicator - "ATR Line" determines the current trend and gives signals to buy (green arrow to the top) or sell (red arrow to the bottom). The indicator calculation is based on the deviation of the average price of the instrument from its average true range - ATR. The moving average of prices is used to reduce "market noise". If the main line of the indicator - "ATR Line" is lower the instrument price chart, then the market is in a "bullish" trend. If the main line of the indicator is higher t
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicateurs
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Candlestick Pattern Detector
Adhemar Braganca Correa Travassos
Indicateurs
This indicator can identify more than 60 candlestick patterns on the chart, including their bullish and bearish variants. Just choose the pattern you want in the settings. Available Patterns 2 Crows Gravestone Doji On Neck 3 Black Crows Hammer Piercing 3 Inside Hanging Man Rick Shawman 3 Line Strike Harami Rising and Falling Three Method 3 Outside Harami Cross Separating Lines 3 Stars in South High Wave Shooting Star 3 White Soldiers Hikkake Short Line Abandoned Baby Hikkake Modified Spinning T
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicateurs
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicateurs
If you are looking for precision in identifying strategic tops and bottoms, the ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the tool that will contribute to your technical analysis. Developed based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT), it offers an insight into market behavior, helping you make decisions. What will you find in this indicator? Automatic identification of strategic tops and bottoms Based on institutional strategies Ideal for analyzing liqu
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicateurs
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Dynamic sinusoidal cycle projection
Massimiliano Zin
Indicateurs
Dynamic Sinusoidal Cycles Projection by TradingCrossover Dynamic Sinusoidal Cycles Projection è un indicatore per MetaTrader 5 che visualizza cicli di mercato in una finestra separata, sviluppato da TradingCrossover. Basato su cinque periodi ciclici (10, 32, 64, 128 e 256 barre), offre un’analisi meccanica dei movimenti di mercato con proiezioni sinusoidali. Caratteristiche principali : Cinque periodi ciclici : Analizza il mercato con cicli di diversa lunghezza, attivabili singolarmente. Proiez
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicateurs
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Orderblocks ICT Levels
Philip Esterhuizen
Indicateurs
ICT Order Blocks Premium Indicator Professional Market Structure Analysis Based on ICT Methodology OrderBlocks ICT   is an advanced technical analysis tool that identifies high-probability trading zones based on the Inner Circle Trader (ICT) methodology. This professional-grade indicator detects key market turning points using institutional order block analysis, revealing where smart money is likely accumulating positions. Key Features: Smart Filtering Technology : Eliminates weak and insignific
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicateurs
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicateurs
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicateurs
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicateurs
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Plus de l'auteur
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicateurs
Indicateur ICONIC SMC — Tradez avec une clarté de niveau institutionnel Enfin un SMC objectif — sans la corvée manuelle. Marre de passer des heures à baliser vos graphiques pour rater l’entrée de quelques pips ? Vous doutez de votre lecture quand l’argent réel est en jeu ? L’ère d’un SMC subjectif et chronophage est terminée. L’ Indicateur ICONIC SMC n’est pas « un outil de plus ». C’est un moteur d’analyse de niveau institutionnel qui automatise tout le workflow Smart Money Concepts et transfor
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicateurs
Analyse approfondie de l’indicateur « ICONIC TRENDLINE SIGNAL » Le code MQL5 fourni décrit un indicateur de suivi de tendance avancé et multifacette pour MetaTrader 5. Il va au-delà des simples croisements de lignes en intégrant force de tendance, volatilité, analyse multi-unités de temps et un système de score quantitatif au sein d’un outil complet d’aide à la décision. 1. Stratégie et logique centrales La stratégie de l’indicateur s’appuie sur un cadre logique robuste, à plusieurs couches, pou
FREE
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experts
ICONIC 24H BREAKOUT EA La combinaison ultime entre stratégie de trading classique , automatisation moderne et protection maximale du capital . Chapitre 1 – Le rêve éternel de l’entrée parfaite Chaque trader connaît ce moment : Vous êtes devant l’écran. Les heures passent. L’or (XAUUSD) évolue à plat. EURUSD ne bouge pas. Votre regard se perd, vous jetez un œil à votre téléphone — et c’est précisément à cet instant que tout part. Le marché explose. Une impulsion puissante franchit le plus haut d
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
5 (1)
Indicateurs
ICONIC TRENDLINE pour MetaTrader 5 Titre : ICONIC TRENDLINE : Indicateur de tendance avancé avec panneau MTF et alertes Description brève Marre d’identifier les tendances trop tard et de vous faire piéger par des faux signaux en marché latéral ? L’indicateur ICONIC TRENDLINE pour MT5 est la réponse. Il combine la logique intelligente des MME (moyennes mobiles exponentielles) avec la puissance de l’ ADX pour délivrer des signaux de tendance clairs , précoces et filtrés . Grâce à une ligne de tend
FREE
Iconic Breakout Pro 2 for MT4
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Transformez l’impulsif en reproductible. Laissez le hasard, adoptez une méthode. Imaginez votre matinée de trading. Plus d’alertes incessantes ni de montagnes russes émotionnelles. À la place :   un plan de la journée lisible , des fenêtres horaires définies, des règles nettes, et une exécution qui ne tremble pas. Observer d’abord, mesurer ensuite,   laisser le prix travailler pour vous , avec un risque borné dès l’origine et un take-profit pensé en   termes de profit net  
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC PULSE — Le Manifeste Faites taire le bruit. Tradez avec des données , pas avec des émotions. Chaque trader connaît ce face-à-face : une douzaine d’indicateurs, des signaux contradictoires, FOMO contre peur. Résultat : hésitation, frustration, mouvements manqués. ICONIC PULSE n’a pas été conçu pour ajouter une voix de plus — mais pour couper le bruit . PULSE est un filtre haute fidélité fondé sur deux vérités de marché : L’argent fait bouger le prix (momentum & volume). La tendance est la
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO EA de cassure de session NAS100 — désormais avec trades sur le plus haut/plus bas de la veille Discipline plutôt que drame. Le capital d’abord. L’idée derrière ICONIC – conçu pour le jour qui, sinon, efface tout Tant que le marché reste ordonné, presque toute stratégie paraît convaincante. Mais il existe ce jour inévitable : la liquidité saute, le spread s’élargit, l’exécution glisse, et les gens commencent à tordre les règles. Pour de nombreux systèmes, c’est le début de l
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Transformez l’impulsif en reproductible. Laissez le hasard, adoptez une méthode. Imaginez votre matinée de trading. Plus d’alertes incessantes ni de montagnes russes émotionnelles. À la place : un plan de la journée lisible , des fenêtres horaires définies, des règles nettes, et une exécution qui ne tremble pas. Observer d’abord, mesurer ensuite, laisser le prix travailler pour vous , avec un risque borné dès l’origine et un take-profit pensé en termes de profit net (spread
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis