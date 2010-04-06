Ping MT4

Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли

Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками.

Ping позволяет вам:

 * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии.

* Исключить риски: Особенно полезен для скальперов и высокочастотных трейдеров, где скорость исполнения ордеров напрямую влияет на результат.

 * Идентифицировать проблемы: Быстро обнаруживайте моменты, когда ваш интернет или VPS дают сбои, и реагируйте до того, как это повлияет на вашу торговлю.

 * Работать без компромиссов: Наш скрипт работает на любом графике и таймфрейме, не конфликтуя с советниками. Он создан для того, чтобы быть максимально удобным и незаметным.

Скрипт Ping — это ваш личный монитор скорости и надёжности соединения, разработанный специально для терминала MetaTrader 5. Он мгновенно показывает текущий пинг до сервера вашего брокера, позволяя вам всегда принимать решения, основанные на точных данных.

Простота и эффективность.

Установка занимает считанные секунды: просто перетащите скрипт на любой график. Больше никаких сложных настроек.

Не позволяйте нестабильному соединению влиять на вашу торговлю. Приобретите Ping и получите полный контроль над своей скоростью.



Produits recommandés
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Utilitaires
Close at time is a very useful EA to close specific positions at specific time. It also provides additional condition to setup. Close specific positions at time. Close specific positions which currently profits. Close specific long positions only. Close specific short positions only. Close specific pending orders. It is useful to support your trading strategies. Parameters description magic : Target magic number to close. close_time_hr: Hour to close. (MetaTrader 4 terminal time) close_time_min
FREE
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Utilitaires
Prop Trade Assistant – Panneau de Trading pour MT4 Prop Trade Assistant est un panneau de trading pour la plateforme MetaTrader 4, conçu pour aider les traders à gérer efficacement leurs opérations manuelles. Cet outil calcule automatiquement les profits et pertes potentiels, permet de définir des limites maximales de profits et pertes quotidiens, et ferme toutes les positions automatiquement lorsque ces limites sont atteintes. Fonctionnalités : Calcul des Profits et Pertes Calcule automatique
Auto Setup SLTP Anywhere
Margiyono
5 (5)
Utilitaires
Automation for setting up Stop Loss, Take Profit and Trailing Positions can be opened with all platforms MetaTrader 4 MetaTrader Android MetaTrader iOS MT4 Web Trader The Expert Advisor will arrange Trailing of trades Market Execution Pending Order (Buy Stop, But Limit, Sell Stop, Sell Limit) Input Parameters (all in pips) Take Profit - take profit value. Stop Loss - stop loss value. Trailing Start - trailing start. Trailing Step - trailing step/stop. Lock Start - lock start (first time trailin
FREE
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitaires
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
CRT Pro Ultimate Scanner v10
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitaires
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Sig
Capital management trade assistant expert
Rahele Rastaghi
Utilitaires
Capital management trade assistant expert The function of the capital management expert is for positions, this expert helps the user to take Sell and Buy positions without calculating the amount of the lot, it also automatically observes the SL and TP points for the positions and on the price chart It registers, calculates the trading volume according to the balance, automatically considers the reverse position or hedge for the opened positions, of course, optionally, the selection of the SL an
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.45 (53)
Experts
Il utilise le modèle d'une stratégie célèbre appelée Swinger (Pendule, Cheburashka) - passation alternative des commandes en attente avec un lot accru. La stratégie consiste à passer deux ordres en attente opposés. Lorsque le prix évolue dans une certaine direction, un ordre en attente est déclenché, tandis que la taille du lot de l'autre ordre est augmentée. L'EA propose trois types d'ouverture d'ordres en attente (TypeofTrade) Ouverture automatique après placement (ouverture instantanée AutoT
FREE
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilitaires
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Experts
Multicurrency Expert Advisor with 100% adaptation for any currency pair and timeframe. Based on the Smart Gread indicator. Very flexible setup allows you to get maximum profit. Profit from transactions is set manually in TakeProfit (standart 200 ). Lot size is set manually by Lot (standart = 1 lot). Each subsequent lot is increased by Kolen (standart 2 ). Maximum lot size MaxLot (standart 10 ). To disable the adviser, there are special functions: StopRightNow - all orders will close rig
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experts
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
HF HistoryDisplay
Wong Sze Wai
Utilitaires
This indicator will display current logined mt4 account's orders information of current symbol chart. It also allow import some formated data: 1) MQL5 Signals History CSV file (*.csv) 2) MT4 Account History Statement file (*.htm -> *.txt) *[Next Version] Allow Import data form 'HF HistoryExporter (*.csv)' Sample Data of MQL5 Signals History File Time;Type;Volume;Symbol;Price;S/L;T/P;Time;Price;Commission;Swap;Profit;Comment 2023.12.20 23:00:02;Buy Limit;0.06;EURUSD;1.08994;1.06024;1.09464;202
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
Utilitaires
红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。        参数与功能: FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价； FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价； 一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓； Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓； Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效； UseMM 默认启用资金管理； 风险系数 启用； ATR止损基数 默认按4小时
Assistant Grid MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
LimitOrder Assistant
Agus Wahyu Pratomo
Utilitaires
Limit Order Assistant EA This Expert Advisors will help us to put multiple stop order with single one click. This is an EA which can assist our first Order. ex. if we do instant Order Buy then EA will place multiple Buy Limit Pending Order  if we do Sell Order then it will place muliple Sell Limit It also can set up Multiply in Lot size every position.  Main Feature 1. Put Multiple Limit Order 2. Specify how much stop orders will make 3. Set distance from current price 4. Set distance for each
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto cur
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
EasyTradePad – Panneau de trading pour MetaTrader 4 EasyTradePad   est un outil de trading manuel et semi-automatisé. Son interface permet une gestion rapide des ordres et des positions, ainsi que des calculs de gestion des risques en un clic. Caractéristiques du panneau : Ouvrir et fermer des transactions avec un risque prédéfini (% ou devise de dépôt) Définissez SL et TP en points, en pourcentages ou en valeurs monétaires Calculer automatiquement le ratio risque/récompense Déplacez le stop lo
Average Trailing Stop
Mehmet Cak
5 (2)
Utilitaires
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- New version of this product is here :  https://www.mql5.com/en/market/product/59924?source=Site+Profile+Seller -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL TAKE PROFIT & TOTAL TRAILING STOP. Average Take Profit & Average Trailing Stop. Setup  TO
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Mobile Automatic Risk Manager
David Lopez Carazo
Utilitaires
Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Sharp Price Movements EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
The Expert Advisor works on sharp price movements; it can apply open position locking and pyramiding. Virtual stops are used (take profit, trailing stop), to limit losses, order locking and stop loss are used in% of balance. At the same time, several dozens of orders can be opened and the advisor will need free funds to exit the locks and close all positions for total profit, this should be taken into account when choosing the number of instruments for trading. The work of the adviser does not
Tigergrid EA
Dorian Baranes
2.5 (2)
Experts
Tiger Grid EA is an expert advisor using trading strategy  which has been developed by using machine learning concepts. It has passed 14 years of backtest of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 to 2018. The entries are usually accurate and in case if the trend signal has a delay the positions will be managed by a smart grid system.  This system uses a grid of orders which increases lot size. A new order is added into the grid only if the EA notice a potential reve
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitaires
C'est un panneau commun qui expose un réseau d'ordres d'achat et de vente. Ferme cet ordre de conseiller sur le bénéfice défini dans les paramètres. Ensuite, il y a un paramètre et appelé Ladder qui comprend que la distance entre les ordres commencent à augmenter par les points spécifiés par le paramètre ladder (ici, dans les paramètres de base est de 10 points) signifie le deuxième ordre de 10 points, le troisième ordre de 20 points, le quatrième ordre de 40 points, etc. Ensuite, ce qui est i
Smarter Trade Manager
Khalil Abokwaik
5 (2)
Utilitaires
Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Currency Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Magic Number Profit and Loss
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
SIA martingale grid and hedging
Mohammad Siahi
Utilitaires
This system is very simple.. It uses a martingale grid hedging style strategy by increasing lot sizes and grid levels. The open order step and volume can be both fixed and dynamic. The EA is easily customizable. The EA does not use a stop loss and all positions close when the chart move back from trend and arrive last grid level. Recommended :   pairs : Side way pairs is very good for this system.                                 Time frame : not important.                                Deposit
Loss Recovery 3 MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3.5 (2)
Experts
Loss Recovery 3 is an Expert Advisor for recovering losses of positions that were opened in the wrong direction (that were opened by another EA or manually). This EA recovers your loss and closes your position on Break Even or with determined profit. Trading Strategy: Loss Recover3 EA try to Recover Wrong Positions, by using Averaging method. There are various features on the EA to control risk of the strategy. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. Th
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Utilitaires
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
GRID Manual v02
Clim Fandeev
Utilitaires
Grid robot that maintains every open position opened by the trader. The buttons on the screen are used for opening the initial trade. The yellow labels display the price of total breakeven for each grid. The light blue labels display the level of total take profit for orders of each grid. The take profit is virtual. With each subsequent opened order the take profit of the grid is adjusted to get the total profit in the sum of the profit of the initial order, regardless of the size of all lots in
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Copieur Master MT4       est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens : de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4. Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS. [   DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée —       Copieur Master MT5       — est requis. Caractéristiques principales : Modes de
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Plus de l'auteur
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Experts
Impuls VPS : Robot de Trading Automatisé Impuls VPS est un Expert Advisor (EA) de trading entièrement automatisé, conçu et optimisé pour la plateforme MetaTrader 4 (MT4). Il est créé pour ceux qui recherchent un outil fiable pour le trading algorithmique, basé sur une stratégie d'impulsion, y compris pour opérer lors d'événements de nouvelles majeurs comme le Non-Farm Payrolls. Sa logique ultra-rapide exige une latence de connexion minimale, ce qui est crucial pour le trading sur des comptes ré
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
Experts
Impulse for VPS MT5 : Robot de trading automatisé pour MetaTrader 5 Impulse for VPS MT5 est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, conçu par des développeurs professionnels de systèmes de trading à haute vitesse. Il surveille en permanence les mouvements impulsifs et applique une stratégie idéale pour les mouvements rapides du marché, y compris lors de la publication de nouvelles économiques importantes telles que les Non-Farm Payrolls. Le trading algorithmique permet à nos robots de ré
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Utilitaires
Ping : Votre outil indispensable pour un trading fiable Votre fournisseur d'accès Internet et votre VPS promettent une connexion stable, mais pouvez-vous vraiment leur faire confiance ? Dans un monde où chaque milliseconde compte, une connexion lente ou instable peut se traduire par des profits manqués ou des pertes. Le script Ping vous permet de : Prendre des décisions éclairées : Comparez visuellement la vitesse de différents serveurs VPS et courtiers pour choisir la connexion la plus rapide e
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls BUY Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour trader la paire de devises EURUSD au moment de la publication d'importantes nouvelles économiques, telles que les Non-Farm Payrolls (NFP). Il fait partie d'un système unifié qui utilise deux EA pour tirer parti de la forte volatilité du marché. Ouverture de la transaction : L'EA ouvre une transaction d'achat (BUY) à un moment strictement défini, synchronisé avec la publication de la nouvelle. Gestion du lot : La taille du lot est calc
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Cet Expert Advisor (EA) est développé pour trader la paire de devises EURUSD au moment de la publication de nouvelles économiques importantes, telles que les Non-Farm Payrolls (NFP). Il fait partie d'un système unifié qui utilise deux conseillers pour extraire des bénéfices de la haute volatilité du marché. Ouverture de la transaction : Le conseiller ouvre une transaction de vente (SELL) à un moment strictement défini, se synchronisant avec le moment de la publication de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis