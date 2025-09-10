Non farm payrolls BUY

Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour trader la paire de devises EURUSD au moment de la publication d'importantes nouvelles économiques, telles que les Non-Farm Payrolls (NFP). Il fait partie d'un système unifié qui utilise deux EA pour tirer parti de la forte volatilité du marché.

  • Ouverture de la transaction : L'EA ouvre une transaction d'achat (BUY) à un moment strictement défini, synchronisé avec la publication de la nouvelle.

  • Gestion du lot : La taille du lot est calculée automatiquement, ce qui garantit une utilisation maximale du capital disponible.

  • Protection contre le solde négatif : Grâce à la politique du courtier, la perte sur ce compte ne dépassera pas 100 % du dépôt. Cette fonction assure une protection contre les pertes excessives, même en cas de gap de prix.

  • Gestion de la position :

    • Le Stop Loss et le Take Profit sont définis immédiatement après l'ouverture de la transaction.

    • Take Profit Dynamique : À ce stade, le trailing stop agit comme un take profit flottant qui n'a pas de cible fixe. Il se déplace de manière dynamique avec le prix, vous permettant de capturer le maximum de l'impulsion sans être limité par un point de sortie prédéfini.

Cet Expert Advisor est conçu pour fonctionner en tandem avec un autre qui ouvre une transaction de vente (SELL). https://www.mql5.com/ru/market/product/148803?source=Site+Market+My+Products+Page Ainsi, en cas de mouvement brusque des prix dans l'une des directions, l'un des comptes peut générer des revenus significatifs.

Notes importantes sur les risques

Le trading avec cet Expert Advisor comporte des risques élevés. Commencez uniquement avec un montant dont la perte ne serait pas critique pour vous. Malgré de bons résultats, comme tout outil de trading, cet EA ne garantit pas de profits futurs. Les résultats passés ne sont pas une garantie de résultats futurs.

Surveillance en direct et support

  • Surveillance en direct : Vous pouvez suivre la performance réelle de l'EA et ses résultats actuels en vous abonnant à notre signal de trading.

  • Support utilisateur et mises à jour : Nous offrons un support utilisateur complet et travaillons régulièrement à l'amélioration et à la mise à jour de l'EA pour qu'il corresponde aux conditions de marché actuelles et aux besoins des traders.

Pour le trading sur des mouvements d'impulsion et pendant les nouvelles, vous pouvez également envisager notre autre Expert Advisor qui utilise des ordres en attente : https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .



