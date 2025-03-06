Close All Open Buy and Sell Orders Instantly

Le script UZFX™ - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de fermer immédiatement toutes les positions actives sur le marché avec une seule exécution. Ce script est idéal pour la gestion des transactions d'urgence, aidant les traders à sortir rapidement du marché en cas de forte volatilité, d'événements d'actualité ou d'ajustements de stratégie.





Caractéristiques :

Clôture toutes les positions ouvertes d'achat et de vente sur tous les symboles.

Utilise le dernier prix Bid/Ask pour une exécution précise.

Aide les traders à sortir instantanément du marché avec un minimum d'effort manuel.

Utilisation :

Attachez le script au graphique MT5.

Le script analysera et fermera toutes les positions ouvertes d'achat et de vente.

Un message de confirmation sera affiché dans l'onglet Experts pour chaque ordre clôturé.

Note : Ce script ne supprime pas les ordres en cours :

Ce script ne supprime pas les ordres en attente - il ne ferme que les positions actives sur le marché.

Il fonctionne sur tous les symboles boursiers, et pas seulement sur le graphique ci-joint.

Assurez-vous de vouloir fermer toutes les positions avant d'exécuter le script, car il s'exécute instantanément.

Développeur : Usman Zabir - UZFX

Version : 1.00

Année : 2025



