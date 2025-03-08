Total TP SL and Timer Indicator MT5

5

L'indicateur UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 est conçu pour fournir un suivi en temps réel des valeurs totales de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour toutes les transactions ouvertes et en attente. En outre, il comprend un compte à rebours de bougie pour indiquer le temps restant avant la fermeture de la bougie en cours.


Caractéristiques principales :


✅ Calcule automatiquement le profit et la perte totaux attendus de tous les trades actifs et des ordres en attente.

✅ Affiche le temps restant pour la fermeture de la bougie actuelle, aidant les traders à gérer efficacement les entrées et les sorties.

Les utilisateurs peuvent configurer les couleurs du texte, la taille de la police et le positionnement pour une meilleure visibilité.

✅ Un design simple et léger qui n'encombre pas le graphique.


Entrées utilisateur :

Choisissez les couleurs pour l'affichage du Take Profit et du Stop Loss.

Personnalisez la couleur du texte de la minuterie de la bougie.

Ajustez la taille de la police et son emplacement sur le graphique.

Cas d'utilisation :


✔️ Idéal pour les traders qui souhaitent avoir une vue d'ensemble rapide de leurs niveaux de risque et de récompense sans avoir à vérifier chaque ordre manuellement.

✔️ Convient aux scalpers et aux day traders qui dépendent de l'heure de clôture des bougies pour une exécution précise des transactions.

✔️ Améliore la gestion des risques en gardant un œil sur les niveaux de profits et de pertes potentiels en un coup d'œil.

Avis 1
usermanu
24
usermanu 2025.06.24 06:29 
 

.

FREE
usermanu
24
usermanu 2025.06.24 06:29 
 

.

Muhammad Usman Siddique
5348
Réponse du développeur Muhammad Usman Siddique 2025.06.24 08:46
thanks for 5 stars
Répondre à l'avis