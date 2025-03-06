Le script UZFX™ - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly est un script MetaTrader 5 (MT5) simple mais puissant conçu pour supprimer instantanément tous les objets de dessin du graphique actif. Ce script est utile pour les traders qui ont besoin de nettoyer rapidement leurs graphiques des dessins d'analyse technique, des lignes de tendance, des outils de Fibonacci, des étiquettes de texte et d'autres objets sans les supprimer manuellement un par un.





Caractéristiques :





Supprime tous les objets et dessins sur le graphique actif.

Fonctionne instantanément avec une seule exécution.

Affiche des messages de confirmation pour les suppressions réussies et échouées.

Aide les traders à maintenir un graphique propre et sans encombrement pour une meilleure analyse.

Utilisation :





Attachez le script au graphique sur lequel vous souhaitez supprimer tous les objets.

Le script passe automatiquement en revue tous les objets et les supprime.

Un message dans l'onglet Experts confirmera la réussite de la suppression des objets.

Remarque : ce script n'affecte pas les ordres ouverts, les indicateurs ou les conseillers experts exécutés sur le graphique - seuls les objets graphiques sont supprimés.





Développeur : Usman Zabir - UZFX

Version : 1.00

Année : 2025