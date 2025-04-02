Local Currency Converter Indicator MT5

UzFx-Local Currency Converter-MT5 est un indicateur puissant et facile à utiliser conçu pour les traders qui souhaitent suivre leurs profits et pertes flottants et quotidiens (P&amp;L) en USD et dans leur monnaie locale. Cet outil fournit une conversion en temps réel en utilisant un taux de change défini par l'utilisateur, aidant ainsi les traders à visualiser leurs performances de manière plus efficace.


Caractéristiques principales


✅ Affiche les profits et les pertes en cours en USD et dans votre devise locale.

✅ Calcul des profits et pertes quotidiens - suit les profits et pertes des transactions fermées pour la journée en cours.

✅ Conversion des pertes et profits dans la devise locale souhaitée (PKR, INR, AED, etc.)

✅ Personnalisation du taux de change - Définir manuellement le taux de change pour une conversion précise.

✅ Surveillance de la limite de perte quotidienne - Vous avertit lorsque la limite de perte quotidienne est atteinte.

✅ Remise à zéro automatique à minuit - Le compte de résultat quotidien est remis à zéro automatiquement chaque jour de bourse.

✅ Placement ajustable de l'interface utilisateur - Modifie la taille de la police, la couleur et le positionnement sur le graphique.


Pourquoi utiliser cet indicateur ?


🔹 Évite les conversions manuelles inutiles et les erreurs de calcul.

🔹 Fournit une vue claire et structurée des profits des transactions en cours et clôturées.

🔹 Assure une meilleure gestion des risques en suivant les limites de pertes quotidiennes.


📌 Note : L'indicateur n'exécute pas de transactions ; il sert uniquement à surveiller les pertes et profits et à convertir les devises.


