Le script UZFX™ - Set Stop Loss to Breakeven Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de déplacer rapidement le stop loss de toutes les positions ouvertes vers leur prix d'entrée, sécurisant ainsi les trades sans risque. Ce script est particulièrement utile pour gérer efficacement les transactions actives, en s'assurant qu'une fois qu'une position évolue favorablement, le trader est protégé contre les pertes potentielles.





Caractéristiques :

Fixe automatiquement le Stop Loss de toutes les positions ouvertes au seuil de rentabilité (prix d'entrée).

Améliore la gestion des risques en sécurisant les profits et en minimisant les pertes potentielles.

Utilisation :

Attachez le script au graphique ; il ajustera automatiquement toutes les positions ouvertes.

Si le Stop Loss d'une position est déjà au seuil de rentabilité, il sera ignoré.

Remarque :

Ce script ne modifie que les transactions existantes ; il ne passe pas de nouveaux ordres.

Il s'applique à toutes les positions ouvertes, quel que soit le symbole.

Assurez-vous que le courtier autorise la modification du stop loss au prix d'entrée exact.







