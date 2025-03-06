Margin Required and Max Lot Size Can Open

Le script UZFX™ - Margin Required and Max Lot Size pour MetaTrader 5 (MT5) est conçu pour aider les traders à déterminer rapidement la marge requise pour ouvrir une position à 1 lot et à calculer la taille de lot maximale qu'ils peuvent négocier en fonction de l'équité actuelle de leur compte. Cet outil est essentiel pour la gestion des risques et le dimensionnement des positions, permettant aux traders de planifier efficacement leurs transactions.





Caractéristiques :





Calcule la marge requise pour ouvrir une position à 1 lot sur le symbole sélectionné.

Détermine la taille de lot maximale qu'un trader peut ouvrir en fonction des fonds propres disponibles.

Utilise le cours vendeur actuel pour un calcul précis de la marge.

Affiche les résultats directement sur le graphique à l'aide de la fonction Commentaire.

Aide les traders à optimiser la taille de leurs positions tout en gérant l'effet de levier et le risque.

Utilisation :





Attachez le script au graphique du symbole de négociation souhaité.

Le script calculera et affichera les résultats :

Marge requise pour 1 lot

La taille maximale du lot négociable en fonction des fonds propres disponibles.

Les résultats apparaîtront dans le coin supérieur gauche du graphique.

Les résultats apparaîtront dans le coin supérieur gauche du graphique :





Le script utilise un type d'ordre BUY pour le calcul de la marge.

La taille maximale du lot est calculée en fonction des fonds propres et non de la marge libre.

Ce script ne place pas de transactions ; il est purement informatif.

Développeur : Usman Zabir - UZFX

Version : 1.00

Année : 2025