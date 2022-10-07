Delete Only Pending Orders Script MT4

Le script UZFX™ - Delete Only Pending Orders pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil simple mais efficace qui supprime automatiquement tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) du compte de trading. Ce script est idéal pour les traders qui veulent effacer leurs ordres en attente instantanément sans affecter les positions actives sur le marché.


Caractéristiques :

Supprime tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).

N'affecte pas les positions ouvertes sur le marché.

Fournit un retour d'information sur l'exécution en temps réel via l'onglet Experts.

Aide les traders à réinitialiser rapidement leur stratégie d'ordres en attente sans intervention manuelle.

Utilisation :

Attachez le script au graphique MT5.

Le script analysera et supprimera automatiquement tous les ordres en attente.

Un message de confirmation sera affiché dans l'onglet Experts pour chaque ordre supprimé.

Remarque :

Ce script ne ferme pas les transactions actives - il supprime uniquement les ordres en attente.

Assurez-vous que vous souhaitez supprimer tous les ordres en attente avant d'exécuter le script.

Il fonctionne sur tous les symboles de trading du compte, et pas seulement sur le graphique ci-joint.


