Orderflow Absorption MT5

OrderFlow Absorption – Indicateur professionnel de delta et de signaux d’absorption pour MT5

Libérez la puissance de l’analyse réelle du flux d’ordres avec OrderFlow Absorption – l’indicateur ultime d’histogramme delta et de signaux d’absorption pour MetaTrader 5. Conçu pour les traders qui veulent comprendre ce qui se passe réellement derrière chaque mouvement de prix, cet outil révèle la pression d’achat/vente cachée et les événements d’absorption qui font bouger le marché.

Fonctionnalités

Visualisation de l’histogramme delta : Visualisez instantanément la pression acheteuse et vendeuse grâce à des histogrammes clairs et colorés.

Visualisez instantanément la pression acheteuse et vendeuse grâce à des histogrammes clairs et colorés. Détection des signaux d’absorption : Une logique avancée identifie les événements d’absorption haussiers et baissiers, vous alertant en avance sur les retournements potentiels.

Une logique avancée identifie les événements d’absorption haussiers et baissiers, vous alertant en avance sur les retournements potentiels. Marqueurs sur le graphique : Les signaux d’absorption sont marqués directement sur votre graphique pour une référence visuelle facile.

Les signaux d’absorption sont marqués directement sur votre graphique pour une référence visuelle facile. Alertes popup : Recevez des notifications en temps réel dès qu’un nouveau signal d’absorption apparaît.

Recevez des notifications en temps réel dès qu’un nouveau signal d’absorption apparaît. Seuils personnalisables : Filtrez les signaux faibles et concentrez-vous sur les opportunités à forte probabilité.

Filtrez les signaux faibles et concentrez-vous sur les opportunités à forte probabilité. Gestion des ressources : Calcul efficace pour des performances rapides, même sur de grands graphiques.

Calcul efficace pour des performances rapides, même sur de grands graphiques. Compatible avec tous les instruments : Fonctionne sur tous les symboles et unités de temps, y compris le Forex, les indices et les matières premières.

Fonctionne sur tous les symboles et unités de temps, y compris le Forex, les indices et les matières premières. Intégration facile : Paramètres simples pour une configuration et un ajustement rapides.

Logique derrière OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption utilise un algorithme propriétaire pour estimer la pression d’achat et de vente (delta) de chaque bougie, même chez les courtiers qui ne fournissent pas de données tick complètes. Il analyse le volume, l’action des prix, la structure des bougies et la taille des mèches pour détecter les événements d’absorption cachés – des moments où des achats ou ventes agressifs sont absorbés par de gros ordres opposés, signalant souvent un retournement ou un mouvement fort.

Absorption baissière : Détectée lorsqu’il y a une forte pression acheteuse (delta positif) mais que la bougie clôture baissière, indiquant que les vendeurs ont absorbé les achats.

Détectée lorsqu’il y a une forte pression acheteuse (delta positif) mais que la bougie clôture baissière, indiquant que les vendeurs ont absorbé les achats. Absorption haussière : Détectée lorsqu’il y a une forte pression vendeuse (delta négatif) mais que la bougie clôture haussière, indiquant que les acheteurs ont absorbé les ventes.

Ces signaux sont marqués sur votre graphique et peuvent déclencher des alertes instantanées, pour que vous ne manquiez jamais un événement de marché important.

Comment utiliser

Ajoutez l’indicateur : Placez OrderFlow Absorption sur n’importe quel graphique et unité de temps. Ajustez les paramètres : Définissez votre seuil delta préféré et le nombre de bougies à analyser. Observez l’histogramme : Les barres vertes indiquent la pression acheteuse, les rouges la pression vendeuse. Repérez les signaux d’absorption : Les marqueurs « * » sur le graphique mettent en évidence les événements d’absorption. Les alertes popup vous informent instantanément. Tradez plus intelligemment : Utilisez les signaux d’absorption pour détecter les retournements, confirmer vos entrées ou éviter les faux cassures.

Essayez-le maintenant – Téléchargez la démo !

Découvrez la puissance d’OrderFlow Absorption par vous-même. Téléchargez la démo gratuite et voyez comment elle peut transformer votre trading. Ne manquez pas les opportunités cachées du marché – ajoutez OrderFlow Absorption à votre arsenal dès aujourd’hui !

OrderFlow Absorption – Découvrez les véritables intentions du marché. Téléchargez la démo et tradez en toute confiance !