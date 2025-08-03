Nirvana trend

5

Nirvana Trend — Indicateur de tendance et cadre de gestion du risque basé sur l’ATR

Remarque : Cet outil fournit uniquement des informations analytiques et ne garantit, ne promet ni ne suggère aucun profit, revenu ou résultat spécifique (y compris la réussite d’évaluations/challenges). Les décisions d’utilisation et la responsabilité incombent à l’utilisateur.

Présentation
Nirvana Trend est un indicateur d’analyse technique destiné à standardiser le processus de décision et à renforcer la discipline de trading. Il propose des signaux filtrés, une confirmation multi‑unités de temps, un calcul suggéré du Stop Loss (SL) basé sur l’ATR et des niveaux de sortie progressifs (TP1/TP2/TP3), afin de vous aider à planifier vos opérations de manière plus structurée. Ce produit ne garantit aucun résultat et ne remplace pas le jugement professionnel de l’utilisateur.

Convient pour

  • Les traders opérant avec des règles strictes de gestion du risque (par ex. limites de drawdown quotidien/global).
  • Les personnes recherchant un cadre clair pour les entrées/sorties et la documentation du plan de trading.

Fonctionnalités clés

  • Filtre de tendance et de momentum avec sensibilité réglable.
  • Confirmation multi‑UT : affichage de l’alignement directionnel sur des UT supérieures (ex. H1 et H4).
  • Stop Loss suggéré basé sur l’ATR : estimation automatique de la distance SL selon la volatilité.
  • Niveaux de sortie échelonnés (TP1/TP2/TP3) pour la gestion de position et les sorties partielles.
  • Tableau de bord : récapitulatif des signaux, alignement des UT et distance des niveaux clés.
  • Alertes visuelles sur le graphique pour les signaux éligibles.
  • Paramètres configurables pour s’adapter à divers instruments et approches.

Utilisation recommandée

  1. Sélectionnez votre instrument et UT principaux.
  2. Attendez un signal éligible dans le sens de la tendance.
  3. Vérifiez l’alignement des UT supérieures via le tableau de bord.
  4. Déterminez la taille de position et le ratio risque/rendement selon la distance SL suggérée et vos règles.
  5. Utilisez, si vous le souhaitez, TP1/TP2/TP3 pour des sorties partielles et passez le SL au break‑even selon votre plan.
  6. Avant l’utilisation en réel, évaluez et personnalisez les réglages sur données historiques et compte démo.

Notes et limitations

  • L’indicateur n’ouvre, ne clôture ni ne gère des positions ; il fournit uniquement des informations analytiques et des niveaux suggérés.
  • Les performances passées ou exemples pédagogiques ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Le respect des règles du courtier, de la plateforme ou d’évaluations tierces incombe à l’utilisateur.
  • Les paramètres par défaut peuvent nécessiter une optimisation selon les instruments.

Compatibilité

  • Plateforme : MetaTrader 5 (Indicateur)
  • Instruments : paires de devises, indices, matières premières et métaux (selon le marché)
  • UT : de M15 à H4, avec confirmation multi‑UT

Avertissement sur les risques
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques élevés et peut entraîner des pertes. Nirvana Trend ne garantit, ne promet ni ne suggère aucun profit, revenu ou succès de trading. L’utilisateur doit comprendre et gérer pleinement les risques avant usage.

Mt4 :
https://www.mql5.com/en/market/product/146678?source=Site+Profile+Seller

Avis 1
eman11
1234
eman11 2025.08.18 22:52 
 

Well designed tool, friendly and responsive developer as to updates.

Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Plus de l'auteur
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Indicateur de gestion du risque et de suivi des limites pour traders professionnels et comptes d’évaluation (Prop) Cet outil affiche uniquement sur le graphique des informations précises de gestion du risque et de limites afin de vous aider à décider avec plus de concentration. L’indicateur n’ouvre/ferme/modifie aucune position et n’interfère pas avec les Expert Advisors. Fonctionnalités Suivi du drawdown quotidien et total Calcule et affiche le drawdown quotidien et total sur la base du solde
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Session Start Breakout - Le Chasseur d'Ouverture de Session Description Complète L'art d'un trader est de trouver le   « point de départ » . Bon nombre des mouvements de marché principaux et puissants prennent forme juste après que l'excitation initiale du début des sessions de trading clés (Asie, Londres et New York) se soit calmée. L'indicateur   Session Start Breakout   est un outil d'analyse avancé conçu précisément pour vous aider à identifier ces moments critiques et ces opportunités pot
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Cet indicateur est conçu pour les traders soumis aux règles strictes des comptes de proprietary trading et ayant besoin d’un suivi transparent des risques et des limites. L’outil est purement informatif, n’intervient pas dans vos positions et vous aide à rester concentré sur l’analyse et l’exécution de votre plan. Fonctionnalités clés Suivi du drawdown quotidien et total : calcule et affiche précisément les limites et les valeurs actuelles dans un panneau clair sur le graphique ; vous savez tou
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicateurs
Nirvana Trend — Indicateur de tendance avec confirmation multi‑unités de temps et outils d’aide à la gestion du risque Introduction Nirvana Trend est un indicateur analytique qui contribue à structurer la prise de décision en trading en fournissant des signaux filtrés, des confirmations multi‑UT et des niveaux automatiques d’arrêt/sortie basés sur la volatilité (ATR). Si vous évoluez dans des environnements comportant des contraintes telles que des limites de drawdown quotidien/global, cet outi
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitaires
Nom du produit : Close all position by ARAN (Utilitaire MT5) Présentation Close all position by ARAN est un outil léger et configurable pour gérer la fermeture simultanée des positions sur MetaTrader 5. Il vous permet de clôturer toutes les positions selon des seuils de P/L définis par l’utilisateur (positifs ou négatifs). Ce produit ne fournit ni signaux ni prévisions de marché et ne garantit aucun résultat. Fonctionnalités Clôturer tout au seuil de P/L positif : lorsque le profit/perte total
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitaires
Vitesse de scalping ; discipline systématique   Décidez avec Nirvana ; calculs et frein de sécurité par nous. Ne soyez pas surpris ; vous faites face à l’outil de gestion de capital le plus avancé et intelligent, offrant une flexibilité maximale sur les marchés financiers. Un trade gagnant n’est pas seulement une “bonne analyse” ; “exécution fluide” et “discipline” sont la clé. Nirvana est votre assistant d’exécution : calcul instantané risque/volume, réglage R:R en un clic, aperçu en direct du
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilitaires
Vitesse de scalping ; discipline systématique Décidez avec Nirvana ; calculs et frein de sécurité par nous. Ne soyez pas surpris ; vous faites face à l’outil de gestion de capital le plus avancé et intelligent, offrant une flexibilité maximale sur les marchés financiers. Un trade gagnant n’est pas seulement une “bonne analyse” ; “exécution fluide” et “discipline” sont la clé. Nirvana est votre assistant d’exécution : calcul instantané risque/volume, réglage R:R en un clic, aperçu en direct du ri
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENTE POUR 30 PREMIERS TÉLÉCHARGEMENTS JUSTE À VIE JUSQU'À 80% ET UN MOIS JUSQU'À 50%   Robot de Trading pour la Session de New York – Le Chasseur de Bougies d'Or Si vous cherchez un outil qui surveille le marché comme un chasseur professionnel, ce robot est conçu exactement pour vous ! Cet Expert Advisor commence intelligemment son travail dès le début de la session de New York. Son algorithme interne est conçu pour : Compter les bougies dès les premières secondes du mar
