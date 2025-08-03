Nirvana Trend — Indicateur de tendance et cadre de gestion du risque basé sur l’ATR

Remarque : Cet outil fournit uniquement des informations analytiques et ne garantit, ne promet ni ne suggère aucun profit, revenu ou résultat spécifique (y compris la réussite d’évaluations/challenges). Les décisions d’utilisation et la responsabilité incombent à l’utilisateur.

Présentation

Nirvana Trend est un indicateur d’analyse technique destiné à standardiser le processus de décision et à renforcer la discipline de trading. Il propose des signaux filtrés, une confirmation multi‑unités de temps, un calcul suggéré du Stop Loss (SL) basé sur l’ATR et des niveaux de sortie progressifs (TP1/TP2/TP3), afin de vous aider à planifier vos opérations de manière plus structurée. Ce produit ne garantit aucun résultat et ne remplace pas le jugement professionnel de l’utilisateur.

Convient pour

Les traders opérant avec des règles strictes de gestion du risque (par ex. limites de drawdown quotidien/global).

Les personnes recherchant un cadre clair pour les entrées/sorties et la documentation du plan de trading.

Fonctionnalités clés

Filtre de tendance et de momentum avec sensibilité réglable.

Confirmation multi‑UT : affichage de l’alignement directionnel sur des UT supérieures (ex. H1 et H4).

Stop Loss suggéré basé sur l’ATR : estimation automatique de la distance SL selon la volatilité.

Niveaux de sortie échelonnés (TP1/TP2/TP3) pour la gestion de position et les sorties partielles.

Tableau de bord : récapitulatif des signaux, alignement des UT et distance des niveaux clés.

Alertes visuelles sur le graphique pour les signaux éligibles.

Paramètres configurables pour s’adapter à divers instruments et approches.

Utilisation recommandée

Sélectionnez votre instrument et UT principaux. Attendez un signal éligible dans le sens de la tendance. Vérifiez l’alignement des UT supérieures via le tableau de bord. Déterminez la taille de position et le ratio risque/rendement selon la distance SL suggérée et vos règles. Utilisez, si vous le souhaitez, TP1/TP2/TP3 pour des sorties partielles et passez le SL au break‑even selon votre plan. Avant l’utilisation en réel, évaluez et personnalisez les réglages sur données historiques et compte démo.

Notes et limitations

L’indicateur n’ouvre, ne clôture ni ne gère des positions ; il fournit uniquement des informations analytiques et des niveaux suggérés.

Les performances passées ou exemples pédagogiques ne préjugent pas des résultats futurs.

Le respect des règles du courtier, de la plateforme ou d’évaluations tierces incombe à l’utilisateur.

Les paramètres par défaut peuvent nécessiter une optimisation selon les instruments.

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5 (Indicateur)

Instruments : paires de devises, indices, matières premières et métaux (selon le marché)

UT : de M15 à H4, avec confirmation multi‑UT

Avertissement sur les risques

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques élevés et peut entraîner des pertes. Nirvana Trend ne garantit, ne promet ni ne suggère aucun profit, revenu ou succès de trading. L’utilisateur doit comprendre et gérer pleinement les risques avant usage.



Mt4 :

https://www.mql5.com/en/market/product/146678?source=Site+Profile+Seller

