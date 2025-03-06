SignauxSections
Mateo Perez Perez

Goldex AI High risk

Mateo Perez Perez
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 177%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
69 (87.34%)
Perte trades:
10 (12.66%)
Meilleure transaction:
1 175.20 USD
Pire transaction:
-829.08 USD
Bénéfice brut:
6 638.70 USD (6 988 pips)
Perte brute:
-3 120.38 USD (4 492 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (1 685.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 685.84 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
0.04%
Charge de dépôt maximale:
149.58%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
4.24
Longs trades:
40 (50.63%)
Courts trades:
39 (49.37%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
44.54 USD
Bénéfice moyen:
96.21 USD
Perte moyenne:
-312.04 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-378.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-829.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
35.10%
Prévision annuelle:
425.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
228.67 USD
Maximal:
829.08 USD (73.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.68% (378.37 USD)
Par fonds propres:
47.03% (2 005.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 175.20 USD
Pire transaction: -829 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 685.84 USD
Perte consécutive maximale: -378.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 plus...
Produit Goldex AI :

https://www.mql5.com/fr/signals/2294221

Aucun avis
2025.09.17 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.23 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 17:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 17:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 13:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 13:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
