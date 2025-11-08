Quick Draw Panel

Le panneau Quick Draw vous permet de dessiner instantanément des objets de trading personnalisés (zones et lignes de tendance) en un seul clic, depuis un panneau fixe discrètement intégré dans un coin de votre graphique.





Plus besoin de chercher dans les barres d'outils ou les menus : un clic, un objet, et c'est fait ! Couleurs, épaisseur et style des lignes entièrement personnalisables.





Idéal pour :





Les traders institutionnels / adeptes du concept Smart Money (SMC) / traders basés sur l'offre et la demande.

Marquage des zones d'offre et de demande.

Marquage pour l'analyse technique.

Marquage des blocs d'ordres de liquidité et ICT.

Vos graphiques restent clairs et minimalistes.

Meta Trader 4 Version