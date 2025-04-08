MATrader EURUSD

MATrader AI – Trading EURUSD de précision, entièrement gratuit

Résultats en temps réel : https://www.mql5.com/en/signals/2340501

(MATrader XAUUSD est déjà célèbre sur MQL5 et classé #1 des EA gratuits — nous avons maintenant créé une version spécialement dédiée à EURUSD)

Optimisé pour : EURUSD M1 avec paramètres standards

Configuration recommandée : Utiliser un compte Cent 0.0001 lots avec €200+ ou un compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sécurisé.

Pourquoi MATrader ? Votre accès gratuit au trading EURUSD de niveau professionnel

Découvrez l’avenir du trading EURUSD avec MATrader, un Expert Advisor révolutionnaire développé par Marc Albrecht Trading. Conçu avec plus de dix ans d’expérience MT4 et testé pendant des années, MATrader utilise des réseaux neuronaux avancés, du trading cyclique dynamique et des grilles personnalisables pour offrir des entrées précises et un taux de réussite impressionnant. Ce n’est pas qu’un EA — c’est votre avantage stratégique sur un marché volatil. Et il est 100% gratuit. Aucun coût caché, aucune limite — juste de la puissance de trading pure.

Configuration critique pour réussir Pour reproduire nos résultats live et garantir des performances optimales, vous devez suivre ces instructions — toute déviation entraîne de mauvais résultats et des pertes : [ 1 ] Broker & Type de compte : MATrader est optimisé exclusivement pour les comptes Cent RoboForex. Utiliser tout autre broker entraîne des incohérences de données et de liquidité, causant l’échec de la stratégie et des pertes. [ 2 ] Utilisez le code "KXTL" : Lors de l’ouverture de votre compte Cent RoboForex, vous devez entrer "KXTL" pour activer le fonctionnement correct : Trading à partir de 0.0001 lots (au lieu de 0.01 ), essentiel pour minimiser les risques et respecter les dépôts minimums — sans cela, l’EA ne peut pas fonctionner en sécurité. Spreads plus bas via notre partenariat exclusif avec RoboForex — nous avons négocié des frais réduits pour rendre nos stratégies rentables ; ignorer cela augmentera les coûts et conduira à des pertes. [ 3 ] Avertissement de risque : Ne pas utiliser "KXTL" ou RoboForex entraîne un dysfonctionnement de l’EA, des signaux inexacts et des pertes inévitables. MATrader est entraîné sur des données RoboForex spécifiques aux conditions KXTL — tout autre environnement compromet tout. [ 4 ] Politique de support : Nous fournissons une assistance uniquement pour les configurations utilisant KXTL. Les pertes provenant d’un usage non conforme sont inévitables et ne sont pas de notre responsabilité — aucun support ne sera fourni. Astuce Pro : KXTL est indispensable pour réussir — il débloque des avantages comme 50 % cashback, VPS gratuit et accès exclusif à notre signal de Copytrading à 100 % de winrate (gratuit pour les utilisateurs KXTL). Plus d’infos sur le site de mon profil.

Quelques avantages d’être membre de la communauté KXTL Marc Albrecht Trading, en plus d’utiliser le broker le plus fiable, honnête et économique :

Bonus d’inscription de $30

Jusqu’à 120% de bonus de dépôt

50% Cashback

VPS gratuit

Accès exclusif et gratuit à notre NoLoss Quantum AI à 100% de winrate

Spreads les plus bas possibles grâce à notre partenariat VIP avec Roboforex, où 90% de nos commissions de spread sont reversées à la communauté pour rendre votre trading plus facile et plus rentable

Conditions exclusives KXTL telles que l’activation du trading en 0.0001 lots au lieu de 0.01





100% gratuit, car nous croyons au pouvoir des traders. Testez-le sur un compte RoboForex KXTL, constatez la qualité, puis essayez nos autres EA gratuits pour amplifier vos résultats. Visitez notre profil !





MATrader n’est pas un simple EA — c’est un concentré d’innovation. Voici ce qu’il offre :

Panneau de trading : Informations en temps réel pour des décisions rapides et éclairées.

Trading manuel : Ouvrez des positions manuellement et laissez MATrader gérer la grille et les sorties.

Activation/désactivation du Grid : Activez une grille multi-positions ou restez sur des trades uniques.

Fermeture en un clic : Fermez toutes les positions instantanément avec “Close All Orders Now”.

Double moteur (A & B) : Alternez entre deux stratégies uniques ou laissez l’EA changer automatiquement après un nombre de trades défini (ex : 6) pour gérer la volatilité.

Flexibilité des lots : Choisissez Percent Lot (lié au solde) ou Fixed Lot .

Take Profit personnalisé : Configurez votre TP en pips .

Algorithmes de Grid : Step Lots, Martingale, Sum Lots, Fixed Lots + réglage du Step Size .

Grid bidirectionnel : Activez des grilles achat + vente simultanées ou une seule direction.

Filtre de fréquence : Limitez les entrées (ex : 1 par heure, par jour, ou par bougie).

Protection des profits : Minimal Profit Close, Trailing Stop, Break Even.

Mode Hedge : Active un hedge après un niveau défini (ex : 5 trades).

Objectif quotidien : Arrêtez le trading une fois votre Daily Target atteint.

Gestion de l’equity : TakeEquityStop : Ferme les trades à une perte définie en $, sans stopper l’EA. EquityProtect : Limite le risque en % d’equity, avec options pour bloquer l’ouverture de nouveaux trades ou tout fermer.

Filtres News & Temps : News Filter, Day Filter, Time Filter.

MAT-Algos : Algorithmes propriétaires pour un timing d’entrée d’élite — notre atout secret !

Précision neuronale : Entrées optimisées par IA pour un timing supérieur.

Comment démarrer :

[1] Ouvrez un compte RoboForex Cent 1:2000 avec le code KXTL (obligatoire)

[2] Installez MATrader sur EURUSD M1 — prêt à l’emploi

[3] Tradez à votre façon : Gardez les réglages par défaut ou personnalisez-les Un immense merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un avis sur MATrader — cela nous aide à grandir et à continuer d’offrir les meilleurs EAs gratuitement.

Gratuit, parce que c’est notre philosophie

Marc Albrecht Trading a pour mission d’élever les traders, pas de leur soutirer de l’argent. Nous finançons MATrader grâce à nos propres résultats de trading car nous croyons que vous méritez, vous aussi, votre chance. Vous ne voulez pas utiliser “KXTL” ? Aucun problème — nous sommes toujours derrière vous. Mais si vous l’utilisez, c’est comme un petit “high-five” silencieux qui nous permet de continuer à publier des EAs toujours meilleurs. Et en plus, vous bénéficiez d’avantages uniques qui rendent votre trading encore plus rentable !

Parole de Trader :

"Ça vaut des milliers, et Marc l’offre gratuitement ? Je me sentirais égoïste de ne pas utiliser 'KXTL' pour le soutenir." – Priya D.

Gratuit pour toujours : Nous nous engageons à soutenir les traders — sans limites, sans paywall





Nous sommes là pour votre succès

Des questions ? Marc et son équipe sont toujours disponibles — nous sommes ensemble dans cette aventure. Rejoignez notre communauté grandissante pour des rapports de profit quotidiens et les dernières mises à jour !

Bonus : Vous aimez MATrader ? Essayez nos autres EAs — tous gratuits, maintenant et pour toujours

Dernier mot : MATrader est bien plus qu’un logiciel — c’est une main tendue pour vous aider à réussir. Saisissez-la et tradez plus intelligemment !