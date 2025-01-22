SignauxSections
MARC ALBRECHT SCHMID

MAT FX Strategist

MARC ALBRECHT SCHMID
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
341
Bénéfice trades:
227 (66.56%)
Perte trades:
114 (33.43%)
Meilleure transaction:
1 170.01 EUR
Pire transaction:
-376.46 EUR
Bénéfice brut:
4 957.41 EUR (3 515 pips)
Perte brute:
-3 440.99 EUR (4 049 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (286.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 349.31 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
85.28%
Charge de dépôt maximale:
9.37%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.18
Longs trades:
172 (50.44%)
Courts trades:
169 (49.56%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
4.45 EUR
Bénéfice moyen:
21.84 EUR
Perte moyenne:
-30.18 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 289.12 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 289.12 EUR (6)
Croissance mensuelle:
0.22%
Prévision annuelle:
4.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
815.22 EUR
Maximal:
1 289.12 EUR (6.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.30% (1 289.12 EUR)
Par fonds propres:
31.17% (6 706.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 159
AUDCAD 152
AUDNZD 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 812
AUDCAD 792
AUDNZD 125
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 288
AUDCAD -608
AUDNZD -214
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 170.01 EUR
Pire transaction: -376 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +286.80 EUR
Perte consécutive maximale: -1 289.12 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-USA.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal of MAT FX Strategist EA using default settings https://www.mql5.com/en/market/product/129232
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.13 23:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 21:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 09:47
Share of trading days is too low
2025.01.23 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.23 08:40
Share of trading days is too low
2025.01.23 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.22 23:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 23:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 23:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.22 23:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.22 23:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
