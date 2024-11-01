Finex

Puissant EA de pullback pour trader n'importe quelle paire de devises.


Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envoyez un message privé pour demander les fichiers du set


Démarrage rapide

- Définissez l'EA sur le graphique M15 de EURGBP (vente uniquement), EURCHF (achat uniquement), USDCAD (achat uniquement), EURUSD (vente uniquement).

- Le risque unique est d'environ 300 USD par paire pour un lot minimum. Assurez-vous que les risques sont acceptables pour vous.

- Assurez-vous que les paramètres du fuseau horaire sont corrects. Les valeurs par défaut sont valables pour la plupart des courtiers.

- J'ai laissé le reste à ses valeurs par défaut, il n'y a pas de paramètres sophistiqués et tout est prêt pour démarrer un trading transparent 24h/24 et 7j/7.


Logique de trading personnalisable

- Les mouvements de prix intraday spécifiques à la devise sont suivis et, en fonction de la nature de ces mouvements, les transactions sont ouvertes dans l'attente d'une poursuite du mouvement de prix ou d'un retour du prix aux niveaux initiaux. L'utilisateur peut choisir si l'EA doit négocier des mouvements de prix à court, moyen ou long terme. L'utilisateur peut également définir la fréquence de négociation à un niveau confortable. L'EA utilisera les paramètres les mieux optimisés dans tout scénario sélectionné.

- L'EA ouvrira en douceur un nombre spécifié de transactions une par une en utilisant un stop-loss commun dur. Les transactions sont clôturées avec un take-profit commun automatiquement entraîné. Cela permet d'espérer une croissance constante et régulière des capitaux propres avec des risques contrôlables.


Conseils pour choisir une paire

- Négociez soit des swaps positifs, soit des paires avec des taux de swap longs et de tri à peu près égaux. Utilisez l'option Direction de transaction autorisée pour négocier sur un seul côté.

- Insensible aux actualités américaines, les paires croisées sont préférables

- Les paires moins volatiles sont également préférables.


Conseils pour les backtests

- L'EA se négocie à la clôture des bougies et peut être testé avec le mode « Prix d'ouverture uniquement », qui est beaucoup plus rapide que « Chaque tick » avec des résultats essentiellement identiques. Utilisez le délai M15 pour le mode « Prix d'ouverture uniquement ». Pour le testeur « Chaque tick », le délai n'a pas d'importance.

- Le swap peut avoir un impact significatif sur les résultats des backtests, il est donc logique de fixer la date de début des backtests à une date qui ne soit pas antérieure à 2022-2023. Les taux de swap étaient très différents avant cette date.

- L'EA peut ouvrir plusieurs transactions en même temps, et la liste des transactions à un certain moment dépendra de la date de lancement de l'EA sur le graphique en direct ou de la date de début du backtest.


Négociez avec prudence

- Les performances passées ou réelles ne garantissent pas une quelconque rentabilité future. Les paramètres de risque ne doivent pas être basés sur des backtests. Le trading à faible risque est potentiellement plus rentable dans une perspective à long terme. N'augmentez pas trop les risques par défaut.

- Bien que l'EA soit prêt à trader n'importe quelle paire de devises, il s'agit d'un EA à graphique unique et le trading simultané de plusieurs paires est assez risqué.

---

Envoyez un message privé pour toute question sur le fonctionnement, l'installation et les paramètres d'EA.

Avis 3
Frimm
159
Frimm 2025.08.04 13:30 
 

Der EA Finex ist für mich einer der wenigen EAs, die sich wirklich für den Livebetrieb eignen. Wer eine saubere Strategie sucht, ohne Hokuspokus und mit Fokus auf langfristige Stabilität, ist hier goldrichtig. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.

Joshua Michael Hudson
788
Joshua Michael Hudson 2025.06.05 01:59 
 

Ervand has something special here

Klaus Peter Muehl
535
Klaus Peter Muehl 2025.03.21 11:03 
 

Läuft bei mir auf verschiedenen Accounts gem. Erwartung. Solide bislang!

