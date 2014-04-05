Heikin Ashi RSI Oscillator

Nous vous présentons l'Oscillateur Heikin Ashi RSI !

Cet indicateur combine les concepts des bougies Heikin Ashi avec l'indicateur RSI (Relative Strength Index) pour produire un format de type oscillateur qui peut être utilisé pour filtrer une partie du bruit associé aux lectures standards du RSI. Cela offre aux traders une représentation plus fluide des conditions du marché.

Voici quelques articles pour en savoir plus sur le RSI et les bougies Heikin Ashi :





Fonctionnalités

Le Heikin Ashi RSI est calculé en utilisant la formule RSI mais appliquée aux bougies Heikin Ashi. Son objectif est de lisser les fluctuations typiques du RSI et de fournir une lecture plus stable. Options de tracé : Bougies Heikin Ashi : Superposées dans une fenêtre de graphique séparée. Cela est également disponible pour des lignes ou des bougies classiques.

Variante RSI Lissée : Une version plus lisse avec une longueur propre séparée des bougies. Entrées personnalisables : Longueur : Détermine la période pour les calculs RSI et des bougies.

Lissage : Contrôle le degré de lissage appliqué au RSI et aux bougies.

Affichage de la Moyenne Mobile : Option pour activer ou désactiver l'affichage de la moyenne mobile.

Couleurs : Personnalisez les couleurs des tracés et des zones de remplissage pour une analyse visuelle plus facile.



Le Heikin Ashi RSI est un indicateur polyvalent avec les composants suivants : Calcul du RSI : Le RSI est calculé pour les prix d'ouverture, de fermeture, les plus hauts et les plus bas, qui sont ensuite utilisés pour générer les données des bougies Heikin Ashi (ouverture, haut, bas, fermeture). Les valeurs RSI sont filtrées par un algorithme de lissage pour réduire le bruit. Calcul des bougies Heikin Ashi : Les bougies Heikin Ashi sont dessinées en fonction des valeurs RSI calculées. Les couleurs de ces bougies changent en fonction du mouvement du RSI, offrant une représentation visuelle des tendances du marché. Moyenne Mobile (optionnelle) : Une moyenne mobile peut être affichée avec les données RSI pour un lissage supplémentaire, permettant ainsi aux traders d'identifier les directions des tendances. Visualisation : Les valeurs RSI sont présentées soit sous forme d'oscillateur, soit sous forme de bougies Heikin Ashi, avec des couleurs et des styles personnalisables. De plus, l'indicateur peut générer un histogramme pour une meilleure visualisation des changements.

Interprétation : Le Heikin Ashi RSI vise à fournir des signaux de tendance plus lisses et plus fiables par rapport au RSI standard. Cependant, comme tous les indicateurs, il doit être utilisé en combinaison avec d'autres techniques d'analyse.

Utilisez les changements de couleur dans les bougies Heikin Ashi pour comprendre les retournements de tendance. Une bougie verte indique un momentum à la hausse, tandis qu'une bougie rouge suggère un momentum à la baisse.

Ce n'est pas un conseil financier ! Il s'agit d'un indicateur en temps réel et il ne se réécrit pas.





