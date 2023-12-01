IX Power MT4

4.8

IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex

Vue d’ensemble
IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les marchés autres que le forex, tout en étant un outil fiable pour les analyses forex simplifiées. Il fonctionne parfaitement sur tous les graphiques et fournit des insights clairs et exploitables pour améliorer vos décisions de trading.


1. Pourquoi IX Power est indispensable pour les traders

Analyse de la force sur plusieurs marchés
IX Power calcule la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex, offrant des insights personnalisés pour chaque marché.
• Surveillez des actifs tels que l’US30, le WTI, l’or, le Bitcoin ou les paires de devises pour découvrir des opportunités de trading.

Adapté à une large gamme de marchés
• Pour le forex, FX Power offre une précision inégalée en analysant toutes les paires associées.
IX Power se concentre uniquement sur les données du symbole sous-jacent, ce qui le rend idéal pour les marchés non-forex et les analyses forex simplifiées.

Adaptation en temps réel
• Avec son algorithme adaptatif, IX Power réagit instantanément aux changements de données de marché, vous tenant informé des dernières tendances.
• Suivez les mouvements du marché en temps réel pour garantir que votre stratégie reste alignée aux conditions actuelles.

Fonctionne sur tous les graphiques
• Que vous négociiez des devises, indices, matières premières ou cryptomonnaies, IX Power fonctionne sans problème sur tous les symboles.
• Ses calculs précis et son interface intuitive en font un outil incontournable pour tout trader.


2. Découvrez-en plus avec Stein Investments

Chez Stein Investments, nous offrons :

• Des outils et indicateurs avancés pour divers marchés.

• Des tutoriels, vidéos et guides pour accélérer votre apprentissage.

• Un support communautaire avec accès à des discussions exclusives pour partager des stratégies et idées.

Visitez notre page Stein Investments pour découvrir les dernières mises à jour, astuces et ressources, et maximisez votre utilisation de IX Power.


3. Comment démarrer avec IX Power

Ajoutez IX Power à votre graphique
• Ouvrez MetaTrader et faites glisser IX Power sur n’importe quel graphique représentant l’instrument souhaité (forex, indices, matières premières ou cryptomonnaies).
IX Power commencera immédiatement à analyser les données de marché en temps réel pour fournir des lectures de force sans nécessiter de configuration supplémentaire.

Combinez plusieurs instances pour une analyse avancée
• Exécutez et combinez autant d’instances de IX Power que nécessaire pour analyser différentes périodes de temps simultanément.
• Cette flexibilité vous permet de suivre les tendances à court, moyen et long terme, ou toute autre combinaison adaptée à votre stratégie.


4. Comment fonctionne IX Power (explication simple)

Conçu pour différents marchés
IX Power utilise le même algorithme puissant que FX Power, mais est optimisé pour analyser les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex.
• Tandis que FX Power fournit une précision supérieure pour le forex en tenant compte de toutes les paires disponibles, IX Power s’appuie uniquement sur les données du symbole sous-jacent, ce qui le rend idéal pour les marchés non-forex.

Réponse instantanée aux données de marché
• Réagissant en temps réel aux conditions de marché, IX Power garantit que votre analyse reste précise et pertinente.
• Cela est particulièrement utile pour les marchés volatils comme le Bitcoin, le pétrole WTI ou les paires de devises.


5. Applications pratiques de IX Power

Identifiez les marchés forts et faibles
• Déterminez quels indices, matières premières ou paires de devises gagnent en force et lesquels perdent du terrain.
• Utilisez ces informations pour vous concentrer sur les marchés ayant une plus grande probabilité de succès.

Améliorez votre gestion des risques
• Évitez de négocier des instruments présentant des tendances conflictuelles en analysant la force sur plusieurs périodes.
• Concentrez-vous sur les actifs ayant une direction claire pour négocier avec plus de confiance.

Adaptez-vous à la volatilité
• Utilisez les variations de force pour évaluer la volatilité de certains marchés et ajustez vos tailles de positions et niveaux de stop-loss pour gérer efficacement les risques.


6. Paramètres de l’indicateur IX Power

Personnalisez IX Power selon vos préférences de trading :

Périodes personnalisées
• Exécutez plusieurs instances pour analyser plusieurs périodes en temps réel et obtenir une vue d’ensemble complète du marché.

Personnalisation graphique
• Ajustez les couleurs, styles de lignes et options d’affichage pour intégrer parfaitement l’outil à votre design graphique.


7. Informations supplémentaires et support

Chat communautaire : Rejoignez notre groupe exclusif pour partager des stratégies, poser des questions et apprendre des autres utilisateurs de IX Power.

Support : Vous avez des questions ou besoin d’aide ? Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.


Prêt à passer au niveau supérieur dans votre trading ?
Exploitez des insights fiables : Identifiez avec précision les marchés forts et faibles.
Négociez en toute confiance : Obtenez une vision claire des tendances du marché pour différents instruments.
Rejoignez la communauté Stein Investments : Accédez à des outils, guides et un réseau de traders pour améliorer votre expérience de trading.


N’attendez plus ! Installez IX Power dès aujourd’hui et exploitez pleinement le potentiel de l’analyse de force du marché.


Bons trades !
Daniel & Alain

Avis 11
eemoilig
615
eemoilig 2025.05.11 05:23 
 

Good day Daniel, thank you for this wonderful trading tool and your responsive support. It is the core of my trading strategy and I use it as a trade entry and confirmation tool. It has improved my confidence and profitability in trading the US and German stock indexes, Gold and Silver. You are a rockstar. Keep up the good work👍🙂 kind regards Andrew G

Kabelo
96
Kabelo 2025.03.10 12:18 
 

Absolute Precise Indicator, when combined with FX Power for confirmation and FX Volume to identify the best currencies to trade each day, creates an exceptionally strong trading strategy—almost unbeatable.

trakmaster
242
trakmaster 2025.03.04 04:30 
 

IX Power is, as the name suggests, all to do with power. The magnetic power of the overall trend, and the elastic band element of an instrument to sometimes divert from the overall trend. At some point there will be a snapping back action and all you have to do is ride the roller coaster or catch that wave in surfing parlance. The team at Stein Investments even added in alerts, as well as many graphical components. What can I say apart from 5 stars all the way and great support from Daniel.

