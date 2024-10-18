Taurus MT4

Libérez la cohérence et la confiance dans votre trading avec Taurus



Taurus représente le summum de l'innovation et du raffinement dans le trading de la réversion moyenne, alimenté par nos données exclusives de volume de trading réel. Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel entre le risque et la récompense, Taurus garantit une expérience de trading sans stress tout en gérant les transactions avec précision et soin.





Pourquoi choisir Taurus ?

Stratégie avancée de retour à la moyenne : Construite à partir de données exclusives sur les volumes réels, Taurus identifie les opportunités à haute probabilité avec une précision inégalée.

: Construite à partir de données exclusives sur les volumes réels, Taurus identifie les opportunités à haute probabilité avec une précision inégalée. Gestion du risque sans stress : Pas de grilles, de martingale ou de techniques de calcul de moyenne risquées - seulement des transactions directes et calculées.

: Pas de grilles, de martingale ou de techniques de calcul de moyenne risquées - seulement des transactions directes et calculées. Précision sur 28 paires de devises : Traite tous les principaux symboles en utilisant des paramètres optimisés et spécifiques à chaque symbole pour une performance optimale.

: Traite tous les principaux symboles en utilisant des paramètres optimisés et spécifiques à chaque symbole pour une performance optimale. Une transaction par symbole avec un stop loss fixe : chaque transaction comprend un stop loss prédéfini, garantissant une gestion disciplinée du risque.

stop loss fixe : chaque transaction comprend un stop loss prédéfini, garantissant une gestion disciplinée du risque. Risque personnalisable : Risque par transaction entièrement réglable, adapté au style et à la tolérance au risque de chaque trader.

: Risque par transaction entièrement réglable, adapté au style et à la tolérance au risque de chaque trader. Prêt pour la conformité: 100% compatible FIFO et approuvé par la firme PROP pour les traders visant à respecter les normes institutionnelles.





Démarrer rapidement avec Taurus

1. Configurer la connectivité:

Ajoutez ces URLs aux URLs autorisées de votre terminal :

Volume Data: https://stein.investments

Module d'actualités: https://nfs.faireconomy.media

2. Installer SI Connect:

Exécutez SI Connect sur un graphique séparé pour gérer et télécharger automatiquement toutes les données critiques.

3. Exécuter Taurus sur un seul graphique:

Taurus est un EA multi-symboles, vous n'avez donc besoin que d'un seul graphique pour gérer tous les trades sans effort.

4. Optimisez les performances avec un VPS:

Pour un fonctionnement fluide, nous recommandons un VPS fiable. Contactez-nous pour connaître les fournisseurs abordables et de confiance.





Pourquoi Taurus est fait pour vous

Conçu pour chaque trader : Les paramètres de risque ajustables font de Taurus un outil adapté aux débutants, aux traders avancés et aux professionnels institutionnels.

: Les paramètres de risque ajustables font de Taurus un outil adapté aux débutants, aux traders avancés et aux professionnels institutionnels. Pas d'incertitude : Les paramètres préconfigurés, spécifiques aux symboles, simplifient le trading tout en maximisant l'efficacité.

: Les paramètres préconfigurés, spécifiques aux symboles, simplifient le trading tout en maximisant l'efficacité. Prêt pour des standards élevés: Entièrement conforme aux normes PROP et FIFO, Taurus est idéal pour les environnements de trading professionnels.





Ressources supplémentaires et support











Vous avez des questions ? Contactez-nous à tout moment - nous sommes là pour vous aider !





Découvrez Taurus aujourd'hui

Faites passer votre trading au niveau supérieur avec Taurus, l'EA de Mean Reversion à la pointe de la technologie qui combine précision, fiabilité et facilité d'utilisation pour des résultats de trading exceptionnels.





Meilleurs vœux et bon trading,

Daniel et Alain