SIEA Pro MT4 NG

Libérez la puissance de SIEA PRO NG : L'EA de trading intelligent de nouvelle génération



SIEA PRO NG n'est pas seulement une mise à jour - c'est un bond en avant révolutionnaire. Développé avec une technologie de pointe et soutenu par cinq années de données propriétaires en volume réel, SIEA PRO NG est conçu pour vous aider à trader plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement que jamais. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière de systèmes automatisés, cet EA offre une précision et une performance auxquelles vous pouvez faire confiance.





Pourquoi choisir SIEA PRO NG ?

Stratégie de retour à la moyenne éprouvée : Ne négocie que les meilleures opportunités, soutenues par des années de données de marché.

: Ne négocie que les meilleures opportunités, soutenues par des années de données de marché. Construit sur des volumes réels : S'appuie sur cinq années de données uniques sur les volumes réels pour une précision inégalée.

: S'appuie sur cinq années de données uniques sur les volumes réels pour une précision inégalée. Risque géré : Chaque transaction est assortie d'un stop loss et d'un take profit fixes, garantissant un risque discipliné et calculé.

: Chaque transaction est assortie d'un stop loss et d'un take profit fixes, garantissant un risque discipliné et calculé. Des transactions efficaces : La durée moyenne des transactions est inférieure à 48 heures, ce qui est idéal pour les traders actifs.

: La durée moyenne des transactions est inférieure à 48 heures, ce qui est idéal pour les traders actifs. Pas de stratégies dangereuses : Pas de grille, pas de martingale - juste un trading intelligent et durable.

: Pas de grille, pas de martingale - juste un trading intelligent et durable. Hautement personnalisable : Ajustez les paramètres en fonction de vos préférences de trading, tout en bénéficiant de paramètres par défaut équilibrés par des experts.

: Ajustez les paramètres en fonction de vos préférences de trading, tout en bénéficiant de paramètres par défaut équilibrés par des experts. Paires de devises triées sur le volet : Ne négocie que les paires les plus rentables, rigoureusement testées depuis plus de cinq ans.

: Ne négocie que les paires les plus rentables, rigoureusement testées depuis plus de cinq ans. Trading multi-symboles: Traite toutes les transactions à partir d'un seul graphique pour une efficacité maximale.





Performance en direct :

Consultez notre signal en temps réel ici : Signal en temps réel





Qu'est-ce qui distingue SIEA PRO NG ?

Recherche approfondie : Des centaines d'heures de RandD ont été consacrées à la création des paramètres par défaut, garantissant un équilibre optimal en termes de rentabilité et de fiabilité.

: Des centaines d'heures de RandD ont été consacrées à la création des paramètres par défaut, garantissant un équilibre optimal en termes de rentabilité et de fiabilité. Sélection ciblée des paires : Seules les paires les plus performantes issues de tests approfondis ont été retenues. Personnalisez votre sélection pour qu'elle corresponde à votre stratégie.

: Seules les paires les plus performantes issues de tests approfondis ont été retenues. Personnalisez votre sélection pour qu'elle corresponde à votre stratégie. Conception intelligente: Conçu pour la clarté, la facilité d'utilisation et l'adaptabilité.





Pour commencer, c'est simple

1. Ajouter les URL approuvées:

Données sur les volumes : https://stein.investments

https://stein.investments Module d'actualités : https://nfs.faireconomy.media

2. Installez SI Connect:

Exécutez SI Connect sur un graphique séparé dans votre terminal pour télécharger de manière transparente toutes les données pertinentes.

3. Exécutez SIEA PRO NG sur un seul graphique:

Il s'agit d'un EA multi-symboles, gérant toutes les transactions à partir d'un seul graphique pour plus de simplicité.

4. VPSrecommandé:

Pour des performances optimales, utilisez un VPS. Contactez-nous pour obtenir des recommandations sur des fournisseurs fiables et abordables.





Caractéristiques clés pour un trading efficace

SL et TP fixes pour la tranquillité d'esprit : Pas de devinettes ou de stratégies risquées - juste un trading discipliné.

: Pas de devinettes ou de stratégies risquées - juste un trading discipliné. Non compatible FIFO : Conçu pour les traders qui veulent de la flexibilité sans restrictions.

: Conçu pour les traders qui veulent de la flexibilité sans restrictions. Construit pour la fiabilité: Rationalisez votre flux de travail grâce à une automatisation avancée et robuste.





Restez à jour

Visitez notre toute nouvelle page d'accueil Stein Investments pour obtenir les dernières informations, mises à jour et stratégies de trading.





Commencez à négocier plus intelligemment dès aujourd'hui

SIEA PRO NG est l'aboutissement d'années de recherche, d'innovation et de dévouement pour aider les traders à réussir. Que vous soyez à la recherche de trades de haute précision ou d'un système robuste et autonome, cet EA est votre porte d'entrée vers un trading plus intelligent et plus rentable.





Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de bonheur dans vos transactions,

Daniel et Alain



