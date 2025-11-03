Gold Trend 4

Gold Trend - il s'agit d'un bon indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles.









Les meilleurs signaux de l'indicateur:





- Pour la VENTE = histogramme rouge + pointeur SHORT rouge + flèche de signalisation jaune dans la même direction + flèche rouge indiquant la direction de la tendance.

- Pour l'ACHETER = histogramme bleu + pointeur LONG bleu + flèche de signalisation aqua dans la même direction + flèche bleue indiquant la direction de la tendance.









Avantages de l'indicateur:





1. L'indicateur produit des signaux d'une grande précision.

2. Une flèche de signal confirmée ne peut être redessinée que lorsque la tendance change.

3. Vous pouvez trader sur la plateforme de trading MetaTrader 4 de n'importe quel courtier.

4. Vous pouvez négocier n'importe quel actif (devises, métaux, crypto-monnaies, actions, indices, etc.)

5. Il est préférable d'effectuer des transactions sur l'échelle de temps M15-H1 (trading à moyen terme).

6. Les paramètres individuels (TF, couleur, etc.) peuvent être modifiés dans les paramètres de l'indicateur afin que chaque trader puisse facilement personnaliser l'indicateur pour lui-même.

7. L'indicateur peut être utilisé comme un excellent complément à votre système de trading, ainsi que comme un système de trading indépendant.





REMARQUE : La précision d'entrée et la rentabilité du trading dépendent uniquement de la compétence du trader. Tout indicateur n'est qu'un assistant pour le trader, et non un guide d'action. La règle d'or : ouvrez un ordre selon la tendance, prenez votre profit et attendez le prochain meilleur signal.

















Je vous souhaite à tous bonne chance dans le trading et des profits stables !



