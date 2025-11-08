Bollinger Band Strategy EA MT4

Bollinger Band Strategy EA MT4 est un outil de trading automatisé conçu pour capturer des opportunités basées sur les conditions de renversement des Bandes de Bollinger. Il exécute des transactions d’achat lorsqu’un renversement haussier est détecté près de la bande inférieure (lorsque la bougie précédente clôture en dessous de la bande inférieure et que la bougie actuelle clôture au-dessus, passant d’une bougie rouge à une bougie verte) et des transactions de vente pour un renversement baissier près de la bande supérieure (scénario opposé). Largement testé, l’EA offre des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une gestion avancée des risques, tout en consommant un minimum de ressources système pour une exécution efficace des trades.

Le système inclut des filtres de jour/heure pour le contrôle des sessions et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les trades ouverts, le capital du compte et les métriques du système, tandis que des menus d’entrée intuitifs simplifient la configuration. Une documentation détaillée est fournie pour tous les paramètres.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux | Guide des Paramètres des Indicateurs | Backtests et Fichiers de Configuration

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : Bollinger Band Strategy EA MT5

Caractéristiques principales :

  • Système de trading basé sur les Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables (période, déviation, décalage)
  • Prend en charge plusieurs cadres temporels pour un trading flexible
  • Options multiples de gestion des risques : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gestion avancée de la taille des positions et protection contre les drawdowns
  • Filtres de temps/jour pour des sessions de trading contrôlées
  • Tableau de bord de suivi en temps réel
  • Notifications par pop-ups, e-mails et push
  • Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement 24/7

Remarque : Le Bollinger Band Strategy EA MT5 est un outil indispensable pour les traders utilisant des stratégies de renversement basées sur les Bandes de Bollinger, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour exécuter des trades basés sur des stratégies configurées, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :
Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. Attendez-vous à des fluctuations normales du marché :

  • Testez toujours d’abord sur un compte démo
  • Commencez avec un faible risque (0,5-1 % par trade)
  • N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre
  • Des mises à jour régulières et des fichiers de configuration optimisés sont publiés trimestriellement. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


