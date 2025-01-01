Distribution binomiale négative

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution binomiale négative. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi binomiale négative. La distribution binomiale négative est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

r – nombre de tests réussis

p – probabilité de succès

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.