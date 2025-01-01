DocumentationSections
Distribution binomiale négative 

Distribution binomiale négative

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution binomiale négative. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi binomiale négative. La distribution binomiale négative est définie par la formule suivante :

pdf_negative_binomial_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • r – nombre de tests réussis
  • p – probabilité de succès

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityNegativeBinomial

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution binomiale négative

MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité binomiale négative

MathQuantileNegativeBinomial

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution binomiale négative pour la probabilité spécifiée

MathRandomNegativeBinomial

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi binomiale négative

MathMomentsNegativeBinomial

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution binomiale négative