- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
Distribution binomiale négative
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution binomiale négative. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi binomiale négative. La distribution binomiale négative est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- r – nombre de tests réussis
- p – probabilité de succès
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution binomiale négative
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité binomiale négative
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution binomiale négative pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi binomiale négative
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution binomiale négative