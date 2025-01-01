- MathProbabilityDensityExponential
Distribution exponentielle
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution exponentielle. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de distribution exponentielle. La distribution exponentielle est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- μ – valeur attendue
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution exponentielle
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité exponentielle
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution exponentielle pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution exponentielle
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution exponentielle