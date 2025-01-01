DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution exponentielle 

Distribution exponentielle

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution exponentielle. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de distribution exponentielle. La distribution exponentielle est définie par la formule suivante :

pdf_exponential_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • μ – valeur attendue

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityExponential

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution exponentielle

MathCumulativeDistributionExponential

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité exponentielle

MathQuantileExponential

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution exponentielle pour la probabilité spécifiée

MathRandomExponential

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution exponentielle  

MathMomentsExponential

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution exponentielle