Distribution khi-deux non-centrale
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution khi-deux non-centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution khi-deux non-centrale est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- ν – nombre de degrés de liberté
- σ – paramètre de noncentralité
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
Fonction
Description
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux non-centrale
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité khi-deux non-centrale
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de khi-deux non-centrale pour la probabilité spécifiée
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution khi-deux non-centrale
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution khi-deux non-centrale