DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution khi-deux non-centrale 

Distribution khi-deux non-centrale

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution khi-deux non-centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution khi-deux non-centrale est définie par la formule suivante :

pdf_noncentral_chi_square_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • ν – nombre de degrés de liberté
  • σ – paramètre de noncentralité

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux non-centrale

MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité khi-deux non-centrale

MathQuantileNoncentralChiSquare

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de khi-deux non-centrale pour la probabilité spécifiée

MathRandomNoncentralChiSquare

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution khi-deux non-centrale

MathMomentsNoncentralChiSquare

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution khi-deux non-centrale