Référence MQL5 Bibliothèque Standard Mathematiques Statistiques Distribution Normale 

Distribution Normale

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution normale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi normale. La distribution est définie par la formule suivante :

pdf_normal_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • μ – valeur attendue
  • σ – écart quadratique moyen

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityNormal

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution normale

MathCumulativeDistributionNormal

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité normale

MathQuantileNormal

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution normale pour la probabilité spécifiée

MathRandomNormal

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi normale

MathMomentsNormal

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution normale