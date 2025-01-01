- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
Distribution Normale
Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution normale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi normale. La distribution est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- μ – valeur attendue
- σ – écart quadratique moyen
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution normale
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité normale
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution normale pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi normale
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution normale