Distribution Normale

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution normale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi normale. La distribution est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

μ – valeur attendue

σ – écart quadratique moyen

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.