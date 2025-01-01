DocumentationSections
Distribution khi-deux 

Distribution khi-deux

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution khi-deux. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution khi-deux est définie par la formule suivante :

pdf_chi_square_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • ν – nombre de degrés de liberté

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityChiSquare

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux

MathCumulativeDistributionChiSquare

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité khi-deux

MathQuantileChiSquare

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de khi-deux pour la probabilité spécifiée

MathRandomChiSquare

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution khi-deux

MathMomentsChiSquare

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution khi-deux