Distribution bêta non centrale
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution bêta non centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution bêta non centrale est définie avec la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- а – le premier paramètre de la distribution beta
- b – le deuxième paramètre de la distribution beta
- λ – paramètre de noncentralité
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution bêta non centrale
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité bêta non centrale
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution bêta non centrale pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution bêta non centrale
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution bêta non centrale