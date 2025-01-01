Distribution bêta non centrale

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution bêta non centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution bêta non centrale est définie avec la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

а – le premier paramètre de la distribution beta

b – le deuxième paramètre de la distribution beta

λ – paramètre de noncentralité

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.