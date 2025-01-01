DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution bêta non centrale 

Distribution bêta non centrale

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution bêta non centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution bêta non centrale est définie avec la formule suivante :

pdf_noncentral_beta_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • а – le premier paramètre de la distribution beta
  • b – le deuxième paramètre de la distribution beta
  • λ – paramètre de noncentralité

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityNoncentralBeta

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution bêta non centrale

MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité bêta non centrale

MathQuantileNoncentralBeta

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution bêta non centrale pour la probabilité spécifiée

MathRandomNoncentralBeta

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution bêta non centrale

MathMomentsNoncentralBeta

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution bêta non centrale