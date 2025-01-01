Distribution log-normale

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution log-normale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi log-normale. La distribution log-normale est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

μ – logarithme de la valeur attendue

σ – logarithme de l'écart quadratique moyen

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.