Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution Normale 

Distribution log-normale

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution log-normale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi log-normale. La distribution log-normale est définie par la formule suivante :

pdf_lognormal_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • μ – logarithme de la valeur attendue
  • σ – logarithme de l'écart quadratique moyen

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityLognormal

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution log-normale

MathCumulativeDistributionLognormal

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité log-normale

MathQuantileLognormal

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution log-normale pour la probabilité spécifiée

MathRandomLognormal

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi log-normale

MathMomentsLognormal

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution log-normale