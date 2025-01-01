- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
Distribution log-normale
Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution log-normale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi log-normale. La distribution log-normale est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- μ – logarithme de la valeur attendue
- σ – logarithme de l'écart quadratique moyen
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution log-normale
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité log-normale
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution log-normale pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi log-normale
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution log-normale