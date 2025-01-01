DocumentationSections
Distribution binomiale

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution binomiale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi binomiale. La distribution binomiale est définie par la formule suivante :

pdf_binomial_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • n – nombre de tests
  • p – probabilité de succès de chaque test

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityBinomial

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution binomiale

MathCumulativeDistributionBinomial

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité binomiale

MathQuantileBinomial

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution binomiale pour la probabilité spécifiée

MathRandomBinomial

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi binomiale

MathMomentsBinomial

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution binomiale