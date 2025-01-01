Distributio de Poisson

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Poisson. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Poisson. La distribution de Poisson est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

λ – paramètre de la distribution (moyenne)

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.