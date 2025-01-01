DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistributio de Poisson 

Distributio de Poisson

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Poisson. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Poisson. La distribution de Poisson est définie par la formule suivante :

pdf_poisson_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • λ – paramètre de la distribution (moyenne)

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityPoisson

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Poisson

MathCumulativeDistributionPoisson

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité de Poisson

MathQuantilePoisson

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de Poisson pour la probabilité spécifiée

MathRandomPoisson

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de Poisson

MathMomentsPoisson

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Poisson