- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
Distributio de Poisson
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Poisson. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Poisson. La distribution de Poisson est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- λ – paramètre de la distribution (moyenne)
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Poisson
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité de Poisson
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de Poisson pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de Poisson
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Poisson