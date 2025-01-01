DocumentationSections
Distribution t non-centrale 

Distribution t non-centrale

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution t non centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de distribution t non centrale. La distribution t non-centrale est définie par la formule suivante :

pdf_noncentral_T_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • ν –  paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
  • σ – paramètre de noncentralité

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityNoncentralT

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution t non-centrale

MathCumulativeDistributionNoncentralT

Calcule la valeur de la fonction de la distribution t non-centrale

MathQuantileNoncentralT

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution t non-centrale pour la probabilité spécifiée

MathRandomNoncentralT

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution t non-centrale

MathMomentsNoncentralT

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution t non-centrale