- MathProbabilityDensityLogistic
- MathCumulativeDistributionLogistic
- MathQuantileLogistic
- MathRandomLogistic
- MathMomentsLogistic
Distribution logistique
Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution logistique. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi logistque. La distribution logistique est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- μ – paramètre moyen de la distribution
- σ – paramètre d'échelle de la distribution
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution logistique
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité logistique
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution logistique pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi logistique
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution logistique