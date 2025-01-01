DocumentationSections
Distribution logistique

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution logistique. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi logistque. La distribution logistique est définie par la formule suivante :

pdf_logistic_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • μ –  paramètre moyen de la distribution
  • σ – paramètre d'échelle de la distribution

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityLogistic

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution logistique

MathCumulativeDistributionLogistic

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité logistique

MathQuantileLogistic

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution logistique pour la probabilité spécifiée

MathRandomLogistic

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi logistique

MathMomentsLogistic

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution logistique