Distribution Weibull

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution Weibull. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Weibull. La distribution de Weibull est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

a – paramètre de la distribution (forme)

b – paramètre de la distribution (échelle)

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.