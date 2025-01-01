DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution Weibull 

Distribution Weibull

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution Weibull. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Weibull. La distribution de Weibull est définie par la formule suivante :

pdf_weibull_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • a –  paramètre de la distribution (forme)
  • b – paramètre de la distribution (échelle)

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityWeibull

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Weibull

MathCumulativeDistributionWeibull

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité de Weibull

MathQuantileWeibull

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de Weibull pour la probabilité spécifiée

MathRandomWeibull

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de Weibull

MathMomentsWeibull

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Weibull