Distribution de Fisher non-centrale

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Fisher non-centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Fisher non-centrale. La distribution de Fisher non-centrale est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

ν 1 – le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)

ν 2 – le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)

σ – paramètre de noncentralité

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.