- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
Distribution de Fisher non-centrale
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Fisher non-centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Fisher non-centrale. La distribution de Fisher non-centrale est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- ν1 – le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
- ν2 – le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
- σ – paramètre de noncentralité
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale
|
Calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher non-centrale
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de Fisher non-centrale pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution de Fisher non centrale
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Fisher non-centrale