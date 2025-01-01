DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution de Fisher non-centrale 

Distribution de Fisher non-centrale

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Fisher non-centrale. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Fisher non-centrale. La distribution de Fisher non-centrale est définie par la formule suivante :

pdf_noncentral_F_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • ν1 – le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
  • ν2 – le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
  • σ – paramètre de noncentralité

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityNoncentralF

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale

MathCumulativeDistributionNoncentralF

Calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher non-centrale

MathQuantileNoncentralF

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de Fisher non-centrale pour la probabilité spécifiée

MathRandomNoncentralF

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution de Fisher non centrale

MathMomentsNoncentralF

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Fisher non-centrale