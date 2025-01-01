DocumentationSections
Distribution t

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution t. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi t (Student's t law). La distribution t est définie par la formule suivante :

pdf_T_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • ν –  paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityT

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution t

MathCumulativeDistributionT

Calcule la valeur de la fonction de la distribution t

MathQuantileT

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution t pour la probabilité spécifiée

MathRandomT

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution t

MathMomentsT

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution t