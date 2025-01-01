Distribution t
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution t. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi t (Student's t law). La distribution t est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- ν – paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution t
|
Calcule la valeur de la fonction de la distribution t
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution t pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution t
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution t