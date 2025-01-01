DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution Hypergéometrique 

Distribution Hypergéometrique

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution hyper-géométrique. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi hypergéometrique. La distribution hypergéometrique est définie selon la formule suivante :

pdf_hypergeometric_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire (integer)
  • m – nombre total d'objets  
  • k – nombre d'objets avec les caractéristiques désirées
  • n – nombre de tirages d'objets

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityHypergeometric

Calcule la fonction de densité de probabilté de la distribution hypergéometrique

MathCumulativeDistributionHypergeometric

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité hypergéométrique

MathQuantileHypergeometric

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution hypergéométrique pour la probabilité spécifiéee

MathRandomHypergeometric

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi hypergéométrique

MathMomentsHypergeometric

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution hypergéométrique