Distribution Hypergéometrique

Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution hyper-géométrique. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi hypergéometrique. La distribution hypergéometrique est définie selon la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire (integer)

m – nombre total d'objets

k – nombre d'objets avec les caractéristiques désirées

n – nombre de tirages d'objets

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.