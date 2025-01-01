- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
Distribution Hypergéometrique
Cette section contient les fonctions utilisées pour travailler avec une distribution hyper-géométrique. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi hypergéometrique. La distribution hypergéometrique est définie selon la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire (integer)
- m – nombre total d'objets
- k – nombre d'objets avec les caractéristiques désirées
- n – nombre de tirages d'objets
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilté de la distribution hypergéometrique
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité hypergéométrique
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution hypergéométrique pour la probabilité spécifiéee
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi hypergéométrique
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution hypergéométrique