Distribution de Fisher

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Fisher. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Fisher. La distribution de Fisher est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

ν 1 – le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)

ν 2 – le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.