Distribution uniforme

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution uniforme. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi uniforme. La distribution uniforme est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

a – paramètre de la distribution (limite inférieure)

b – paramètre de la distribution (limite supérieure)

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.