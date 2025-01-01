- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
Distribution uniforme
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution uniforme. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi uniforme. La distribution uniforme est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- a – paramètre de la distribution (limite inférieure)
- b – paramètre de la distribution (limite supérieure)
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution uniforme
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité uniforme
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution uniforme pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi uniforme
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution uniforme